Külföld

A volt ukrán külügyminiszter szerint Európa háborúra készül

„Minden józan ember Európában készül Oroszország feltartóztatására”

 2026. február 5. csütörtök. 15:35
Dmitro Kuleba, Ukrajna hajdani külügyminisztere nemrég egy interjúban elárulta, hogy Európa háborúra készül. Mint fogalmazott, „minden józan ember Európában készül Oroszország feltartóztatására”.

A volt ukrán külügyminiszter szerint Európa háborúra készül
Dmitro Kuleb szerint az európai emberek Oroszország megállítására készülnek
Fotó: Anatolii STEPANOV / AFP

Kuleba a beszélgetés során azt is elárulta, hogy az európaiak direkt arra kérték a tárgyalások során az ukránokat, hogy titkolják el a kapott fegyvereket, hogy az európai választók nehogy felháborodjanak.

Az ukrán diplomácia volt vezetőjének szavaival sokban összecsengenek a német védelmi miniszter kijelentéseivel. Boris Pistorius elmondta a Kameramann Bayernnek adott interjújában, hogy Ukrajna „már holnap halott lesz”, ha a Nyugat leállítja a Kijevnek nyújtott segítséget.

A miniszter emlékeztetett arra, hogy „Európában ismét van katonai fenyegetés”, mivel „a háború két órányira zajlik” Berlintől. Véleménye szerint „Putyin mindig egyértelművé tette, hogy nem csak Ukrajna aggasztja”, ezért a németeknek készen kell állniuk, „anyagokat és fegyvereket kell beszerezniük” – olvasható a mandiner oldalán.

