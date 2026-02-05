A tajvani elnök szerint „sziklaszilárdak" az Egyesült Államokhoz fűződő kapcsolatok

Tajvan és az Egyesült Államok közötti a kapcsolatok "sziklaszilárdak", és az együttműködési programok folytatódnak, változatlan formában - jelentette ki csütörtökön Tajvan elnöke, Laj Csing-tö, miután Hszi Csin-ping kínai elnök telefonos megbeszélést folytatott Donald Trump amerikai elnökkel a szigetről.

A szerdai beszélgetés során Hszi közölte Trumppal, hogy az Egyesült Államoknak „óvatosan” kell kezelnie a fegyvereladásokat a szigetnek, amelyet Peking saját területének tekint.

Laj Csing-tö most újságíróknak nyilatkozva elmondta, hogy Tajvan és az Egyesült Államok között szoros kommunikációs csatornák működnek.

„A tajvani-amerikai kapcsolatok sziklaszilárdak; minden együttműködési program folytatódik és nem változik” - fejtette ki Laj, hozzátéve, hogy az Egyesült Államok Tajvan iránti elkötelezettsége is változatlan marad.

Az a tény, hogy Tajvan nem része a Kínai Népköztársaságnak, szintén változatlan marad - tette hozzá.

Az Egyesült Államok, mint a legtöbb ország, nincs hivatalos diplomáciai kapcsolatban Tajvannal, de a sziget legfontosabb nemzetközi támogatója, és törvény kötelezi, hogy biztosítsa számára az önvédelemhez szükséges eszközöket.

Decemberben a Trump-kormány bejelentette, hogy 11,1 milliárd dollár értékben ad el fegyvereket Tajvannak, ami az eddigi legnagyobb amerikai fegyvercsomag a sziget számára.

A tajvani külügyminiszter-helyettes, Csen Ming-csi csütörtökön üdvözölte Trump és Hszi telefonbeszélgetését, amely szerinte hozzájárul a régió „stabilizálásához”. „Nem aggódunk túlságosan e telefonbeszélgetés miatt. Sőt, úgy véljük, hogy ez hozzájárul a helyzet stabilizálásához, annál is inkább, hogy Kína továbbra is fokozza a feszültséget a Tajvani-szorosban és az egész régióban”.