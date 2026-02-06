2026. február 6., péntek

Előd

A START-egyezmény lejárta súlyos pillanat a globális béke számára

Jelentette ki António Guterres ENSZ-főtitkár

 2026. február 6. péntek. 1:17
Frissítve: 2026. február 6. 1:31
Az atomfegyverek szabályozását biztosító amerikai-orosz Új START egyezmény lejárta súlyos pillanat a nemzetközi béke és biztonság számára – jelentette ki helyi idő szerint szerdán António Guterres ENSZ-főtitkár, és egy új keretrendszer mihamarabbi kidolgozására szólította fel a két országot.

António Guterres ENSZ-főtitkár
Fotó: AFP/Anadolu/Selcuk Acar

„Több mint fél évszázada először találjuk magunkat egy olyan világban, ahol nincsenek korlátai az orosz és az amerikai nukleáris fegyverkezésnek” – figyelmeztetett közleményében a főtitkár, rámutatva arra, hogy e két ország birtokolja a világ nukleáris arzenáljának túlnyomó többségét.

Hangsúlyozta, hogy a fegyverkorlátozás terén elért több évtizedes eredmények visszavetése „nem is jöhetett volna rosszabbkor”, kiemelve, hogy évtizedek óta nem volt ilyen nagy a veszélye az atomfegyverek bevetésének.

Hangoztatta mindazonáltal, hogy új lehetőség is nyílt egy új, a rohamléptekkel haladó világhoz alkalmazkodó új, a fegyverek szabályozását biztosító keretrendszer kialakítására is, és üdvözölte Moszkva és Washington belátását azzal kapcsolatban, hogy nem szabad hagyni a nukleáris fegyverek ellenőrizetlen terjedését.

„A világ most azt várja az Egyesült Államoktól és Oroszországtól, hogy a szavakat tettekre váltsák” – emelte ki, és sürgette a feleket, üljenek tárgyalóasztalhoz az ügyben annak érdekében, hogy megerősítsék a világ biztonságát.

