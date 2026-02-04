Van rá esély, hogy Hszi Csin-ping ellen fordulhat a hadsereg

Éles kritikával illette a FOX Business élő adásában egy nemzetközileg elismert szakértő Hszi Csin-pingnek a saját hadvezetése elleni, szokatlanul kemény fellépését. A műsorban fölvetődött az is, hogy - úgymond - benne van a pakliban, az egyenruhások egy ponton túl összefognak és az állam tényleges vezetője ellen fordulnak.

Rendkívül érdekes műsort sugárzott szerdán a FOX Business. A „Mornings with Maria” című műsorhoz csatlakozott a Gatestone Intézet vezető munkatársa, Gordon Chang, aki arra figyelmeztetett, Peking most látványosan tudja kihasználni a Nyugat feltűnő gyengeségét, s ennek mentén igyekszik megvalósítani saját nagyhatalmi céljait. A neves kutató utalt arra is, Kína gyakorlatilag permanensen megalázza a globális vezetőket, miközben „megállás nélkül” fokozza a stratégiai nyersanyagok és eszközök feletti uralmát. Egyik sem jó jel a világ számára - húzta alá Chang.

Fontos megjegyezni, a szakértő Kínáról és Észak-Koreáról szóló írásai folyamatosan jelennek meg a The New York Timesban, a The Wall Street Journalban, a Far Eastern Economic Reviewban, az International Herald Tribune-ban, a The Weekly Standardban és a South China Morning Postban is.

Gordon Chang a FOX műsorában utalt a közelmúltban zajlott, s a hadsereg legmagasabb tábornokait érintő tisztogatásokra, melyeket - úgymond - rendkívül szokatlan okokból indítottak el. Beszélt arról is, mindez könnyen a visszájára fordulhat, s elidegenítheti a felsővezetést Hszi Csin-pingtől, illetve az általa képviselt irányvonaltól. A látottakat értékelve nyomatékkal aláhúzta, a jelek szerint a kínai vezető elvesztette a kontrollt a hadsereg fölött, s ez kiélezett helyzetben akár azzal is járhat, hogy a fegyveres szervezet ellene fodul.

Végül hozzátette, határozottan látszik, hogy némi nyugtalanság uralkodott el az ázsiai nagyhatalom felső vezetésében.