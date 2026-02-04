Az ukránok többsége elutasítja a kompromisszumot Oroszországgal

Az ukrán városok és kritikus infrastruktúrák hatalmas orosz támadásoknak vannak kitéve. Naponta 20 óra vagy több áram, víz és fűtés nélkül – mindezt sok ukránnak kell elviselnie mínusz 15 fokos külső hőmérsékleten.

Nem csoda, hogy az általános hangulat Ukrajnában romlik. A kimerültség és a feszültség növekszik. És mégis, a többség nem akar diktált békét elfogadni. Legalábbis ezt mutatják több társadalomkutató intézet felmérései.

A szigorú tél és az Oroszországból érkező folyamatos támadások miatt növekszik azok aránya, akik pesszimistán tekintenek az ország helyzetére, mondja Oleksij Antypowytsch, a „Rating Group” alapítója.

„Putyin támadásai és a hideg, mint nyomásgyakorló eszközök rontják a társadalom hangulatát – de ez nem változtat semmit a hozzáálláson.”

Ez azonban inkább az emberek megváltozott érzelmi állapotát tükrözi, mint a politikai beállítottság változását. A kedvezőtlen körülmények ellenére az ukránok továbbra sem hajlandók engedni a Kreml követeléseinek és minden áron elfogadni a békét.

„Putyin bombázásai és a hideg, mint nyomásgyakorló eszközök rontják a társadalom hangulatát. Ez azonban nem változtat semmit a Vlagyimir Putyinhoz, Oroszországhoz és a háborúhoz való hozzáálláson. Az ukránok nem akarnak engedményeket tenni, sem területi, sem más tekintetben” – mondta Antypowytsch a Deutsche Welle-nek.

Andrij Bytschenko, az ukrán Rasumkov-központ közvélemény-kutatója hasonló eredményre jutott.

„A legtöbb ukrán a legutóbbi és a hosszú évek tapasztalatai alapján tudja, hogy a kapituláció vagy egy kedvezőtlen békeszerződés aláírása nem fogja javítani a helyzetet. Az ukránoknak nem kell elmagyarázni, kik a oroszok és hogyan kezdődött az egész – saját szemükkel látták a Herson, Harkiv és Kijev régiókban. A közvélemény ebben a kérdésben nem változik jelentősen. Ezért az ukránok mindennek ellenére kitartanak” – mondta Bytschenko a Deutsche Welle-nek adott interjúban.

„Az ukránok minden nehézség ellenére kitartanak a háborúban”

A Kijevi Nemzetközi Szociológiai Intézet (KIIS) 2026. január 9. és 14. között végzett felmérése szerint az ukránok nagy többsége (69 százalék) továbbra is egzisztenciális fenyegetésnek tekinti a háborút. Az emberek úgy vélik, hogy Oroszország vagy „népirtást akar elkövetni”, vagy „meg akarja semmisíteni az ukrán nemzetet és államiságot”. 2025 februárjában ez az arány 66 százalék volt. A megkérdezettek 77 százaléka továbbra is úgy véli, hogy Ukrajna az orosz előrenyomulás ellenére is képes ellenállni.

„A felmérés eredményei azt mutatják, hogy az ukránok minden nehézség ellenére kitartóak és optimisták maradnak” – mondta Anton Hruschezkyj a DW-nek a KIIS-től. „Az abszolút többség úgy véli, hogy Ukrajna továbbra is képes hatékony ellenállást tanúsítani. Csak egy kisebbség tartja reménytelennek az ukrán ellenállást.”

Töretlen összetartás

A folyamatos orosz támadások, az infrastruktúra megsemmisítése és a háború hosszú időtartama nem vezettek ahhoz, hogy az ukránok hajlandóbbak legyenek kompromisszumra Oroszországgal szemben – állapítja meg Oleh Saakjan az ukrán „Platform for Resilience and Cohesion” (Platform a reziliencia és a kohézióért) nevű szervezetből. Éppen ellenkezőleg: a kimerültség, a felgyülemlett düh és a bosszúság még nagyobb haraggal fordul az agresszor Oroszország ellen.

A politológus rámutat, hogy Ukrajnában a társadalmi feszültségek időszakosan tiltakozások formájában törnek ki. Ugyanakkor ezek egyértelműen helyi jellegűek, és nem a központi kormány ellen irányulnak.

„Ezek konkrét tétlenségre, helyi szinten meghozott döntések hiányára adott reakciók. Sem a nyilvánosságban, sem a közvélemény-kutatásokban nem tapasztalható a központi kormányzattal szembeni feszültség növekedése” – hangsúlyozza Saakjan. Ő is úgy látja, hogy az ukránok jelentős része „kész továbbra is kitartani a háborúban”.

„Az ukránok továbbra is hajlamosak vakon bízni egymásban”

Olekszij Kopytko, katonai szakértő és a védelmi minisztérium volt tanácsadója szerint Oroszország egyik legnagyobb hibája az invázió kezdetén, 2022 februárjában az volt, hogy alábecsülte az ukrán társadalom erejét és önszervező képességét. Oroszország továbbra is rosszul ítéli meg az ukránok hangulatát.

Kopytko hangsúlyozza, hogy az ukrán társadalom egyedülálló tapasztalattal rendelkezik: a kölcsönös támogatás messze túlmutat a családon és a közeli barátokon.

Az egymást alig vagy egyáltalán nem ismerő emberek közötti interakció a ország túlélésének kulcsfontosságú tényezőjévé vált: „Az ukránok továbbra is hajlamosak vakon bízni egymásban. A gazembernek lenni még mindig szégyenletes dolognak számít. Így Ukrajna továbbra is ellenáll a körülötte lévő borzalmaknak” – mondja Kopytko.

Támogatás az elnöknek

A KIIS tanulmánya szerint az ukránok 69 százaléka nem hiszi, hogy a jelenlegi tárgyalások tartós békéhez vezetnek. Oleksij Antypowytsch hangsúlyozza, hogy az emberek mégis érdeklődnek a tárgyalási folyamat iránt: „Minden remény és bizalom elsősorban Volodimir Zelenszkijre irányul – nem Oroszországra, nem a tárgyalócsoportokra és nem az egyes külföldi államfőkön.”

A szakértők hangsúlyozzák, hogy a társadalmi kohézió és a belső összetartás fontos tényezők az ukrán vezetés számára a béketárgyalások során. Saakjan politológus hangsúlyozza: „A elnök korlátlan támogatása előnyt jelent számára a tárgyalások során. Az ukránok már rossz tapasztalatokat szereztek a minszki megállapodásokkal, amelyek még nagyobb háborúhoz vezettek. Ezért az ukránok ma már tudatában vannak annak, hogy mennyire értékes az összetartásuk.” - írja a Deutsche Welle.