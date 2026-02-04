2026. február 4., szerda

Előd

Új forduló kezdődik: Trump embere már Abu-Dzabiban

A háromoldalú munkacsoport ma és holnap is ülésezhet

MH
 2026. február 4. szerda. 10:05
Az Egyesült Államok elnökének különmegbízottját, Steve Witkoffot szállító repülőgép megérkezett Abu-Dzabiba, ahol az ukrajnai rendezésről szóló tárgyalások második fordulóját tartják, írta az EAdaily.

Új forduló kezdődik: Trump embere már Abu-Dzabiban
Steve Witkoff amerikai különmegbízott
Fotó: AFP/Tobias Schwarz

„Az amerikai elnök különmegbízottjának repülőgépe megérkezett” – közölték a TASZSZ hírügynökséggel az al-Batin repülőtéren.

Az EADaily hozzáteszi: az Axios portál egy meg nem nevezett, a Donald Trump-adminisztrációhoz tartozó tisztviselőre hivatkozva hétfőn arról számolt be, hogy Witkoff részt kíván venni az Oroszország és Ukrajna közötti újabb konzultációs fordulón Abu-Dzabiban. A várakozások szerint az orosz–amerikai–ukrán háromoldalú munkacsoport még ma ülésezik a városban, a megbeszélések pedig február 5-én, szerdán is folytatódhatnak.

Dmitrij Peszkov, az orosz elnök szóvivője közölte: az orosz delegáció összetétele nem változik az előző találkozóhoz képest, a küldöttséget továbbra is Igor Kosztyukov, az orosz fegyveres erők vezérkara Fő Felderítő Igazgatóságának vezetője irányítja.

Az első orosz–amerikai–ukrán háromoldalú tárgyalásokat január 23–24-én tartották Abu-Dzabiban. Az Axios értesülései szerint az egyeztetések kedvező légkörben zajlottak, a felek valamennyi vitás kérdést érintettek, beleértve a Donbasz helyzetét, a zaporizzsjai atomerőmű ügyét, valamint azokat a deeszkalációs intézkedéseket, amelyekre a konfliktus lezárását követően lehet szükség.

