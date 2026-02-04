Trump megvédte Putyint

"Moszkva betartotta az ígéretét, hogy egy hétig nem támadja Kijevet" – idézte Trump amerikai elnököt az Orosz Hírek . Korábban azt közölte, hogy megkérte az orosz elnököt, hogy a nagy fagyok miatt február 1-ig ne támadja az ukrán városokat.

Trump azt is állítja, hogy beszélt az orosz elnökkel, de nem árulta el a beszélgetés részleteit és időpontját.

Az „energetikai fegyverszünet” ötlete az energetikai létesítmények elleni támadások moratóriumát jelenti.

Korábban, január 29-én Trump a Fehér Házban tartott megbeszélésen kijelentette, hogy személyesen felszólította az orosz elnököt, hogy a súlyos fagyok miatt egy hétre szüntesse be a támadásokat (február elején az ukrán meteorológiai szolgálat adatai szerint egyes ukrán régiókban az éjszakai hőmérséklet mínusz 27 fokig csökkenhet). A republikánus politikus szerint Putyin beleegyezett.

Másnap az amerikai elnök azt mondta, hogy Oroszország már felfüggesztette az Ukrajna elleni támadásokat, miután Putyinhoz fordult.

Moszkva nem erősítette meg az „energetikai fegyverszünetet”. Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára hangsúlyozta, hogy a Kreml nem kommentálja a Kijevvel állítólagosan megkötött energetikai fegyverszünetről vagy az erről szóló tárgyalásokról szóló híreket.

Előző este Volodimir Zelenszkij kijelentette, hogy várja az Egyesült Államok reakcióját az éjszakai orosz támadásokra az energetikai szektor ellen. Megjegyezte, hogy Ukrajna tárgyalócsoportjának munkáját módosítani fogják az orosz támadás miatt.

A Fehér Ház szóvivője, Karoline Leavitt erre azt válaszolta, hogy Trumpot nem lepte meg az éjszakai orosz támadás Ukrajna ellen.