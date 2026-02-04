2026. február 4., szerda

Előd

Titkos jelentésben figyelmeztetnek a németek

Támadást indíthatnak a magyar képviseletek ellen

 2026. február 4. szerda. 11:41
A német Szövetségi Bűnügyi Hivatal információi alapján Maja T. ügye miatt támadások érhetik Magyarország németországi külképviseleteit.

Titkos jelentésben figyelmeztetnek a németek
Maja T. egy előzetes tárgyaláson Budapesten, 2025. február 21-én
Fotó: AFP/Kisbenedek Attila

A német Szövetségi Bűnügyi Hivatal (BKA) titkos jelentésben figyelmeztetett, hogy a „Hammerbande”-per ítélethirdetését követően támadások érhetik Magyarország németországi külképviseleteit – írja a Junge Freiheit alapján a Mandiner.

A cikk szerint a baloldali szélsőségesek Maja T. mellett szerveznek tüntetéseket Németországban és más országokban.

Az ügy előzménye, hogy a magyar bíróságok többeket elítéltek a Budapesten történt erőszakos cselekmények miatt, az Egyesült Államok pedig nemrégiben terrorcsoportnak minősítette a „Hammerbande”-t.

