Titkos jelentésben figyelmeztetnek a németek

A német Szövetségi Bűnügyi Hivatal (BKA) titkos jelentésben figyelmeztetett, hogy a „Hammerbande”-per ítélethirdetését követően támadások érhetik Magyarország németországi külképviseleteit – írja a Junge Freiheit alapján a Mandiner.

A cikk szerint a baloldali szélsőségesek Maja T. mellett szerveznek tüntetéseket Németországban és más országokban.

Az ügy előzménye, hogy a magyar bíróságok többeket elítéltek a Budapesten történt erőszakos cselekmények miatt, az Egyesült Államok pedig nemrégiben terrorcsoportnak minősítette a „Hammerbande”-t.