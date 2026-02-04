Németország 41 milliárd dollárt szán katonai űrberendezésekre, köztük kémműholdakra és támadó lézerekre – közölte a Reuters hírügynökséggel Michael Traut vezérőrnagy, a német űrparancsnokság vezetője.

A lépés része annak a fegyverkezési programnak, amelyet Berlin Oroszország és Kína ellensúlyozására tart szükségesnek. Az EU legnagyobb gazdasága azonban a kormány által „strukturális válságnak” nevezett problémával küzd.

Németország 2029-ig 582 milliárd dollárt szán védelmi kiadásokra, összhangban Friedrich Merz kancellár elképzelésével, miszerint a Bundeswehr-t „Európa legerősebb hagyományos hadseregévé” kell tenni.

A kedden közzétett interjúban Traut elmondta, hogy a beszerzés több mint 100 titkosított megfigyelő műholdat, valamint lézereket, érzékelőket és egyéb, az ellenséges műholdak és földi irányítóállomások megzavarására tervezett rendszereket fog magában foglalni.

2008-ban és 2014-ben Oroszország és Kína globális szerződést javasolt az űrben lévő fegyverek betiltásáról, de a kezdeményezést soha nem fogadták el, főként az Egyesült Államok ellenállása miatt.

Németország recesszió közepette jelentette be a védelmi kiadások növelését, miközben az ország központi bankja tavaly arra figyelmeztetett, hogy a kormány az 1990-es évek eleje óta a legnagyobb költségvetési hiány felé tart, hívta fel a figyelmet az Oroszhírek.

„Az űr operatív, sőt háborús terület lett, és tökéletesen tisztában vagyunk azzal, hogy rendszereinket és űrkapacitásainkat védeni és megóvni kell” – mondta.

Augusztusban Merz kijelentette, hogy „a mai formájában a jóléti állam már nem finanszírozható”. Később arra buzdította a németeket, hogy többet dolgozzanak, azzal érvelve, hogy a munkaerő-költségek túl magasak, a termelékenység pedig túl alacsony.