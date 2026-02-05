Megpróbálta lelőni Donald Trumpot, életfogytiglant kapott

Életfogytiglani börtönre ítélték szerdán Ryan Routh-t, aki 2024 szeptemberében, két hónappal az elnökválasztás előtt megkísérelte megölni Donald Trump amerikai elnököt egy floridai golfpályán.

A férfit azzal vádolták, hogy a floridai Palm Beach-i Trump International Golf Club golfpálya közelében 2024. szeptember 15-én egy félautomata fegyverrel elrejtőzve próbálta meg kioltani Trump életét. Az elnök és más magas rangú tisztségviselők biztonságáért felelős Titkosszolgálat ügynökei fedezték fel a golfozó Trumptól néhány méterre a bozótban rejtőző férfit. Routh a fegyverét hátrahagyva elmenekült, de később elfogták.

Az ügyészek a kiszabható legmagasabb büntetés, életfogytiglani börtön kirovását kérték, míg Routh, aki saját magát képviselte a perben, 27 éves börtön kiszabását kérte a bírótól.

Routh ártatlannak vallotta magát, de az ügyvédeket elküldte, és jogi képzettség híján is maga vállalkozott a védelmére.

A mostani perben vizsgált incidens két hónappal azután történt, hogy egy fegyveres golyója a fülén megsebesítette Donald Trumpot a pennsylvaniai Butlerben július 13-án, egy választási gyűlésen. Az elkövetőnek több golyót is sikerült kilőnie, mire a Titkosszolgálat emberei agyonlőtték.

A bíróságon bemutatott bizonyítékok szerint Routh-nál hat mobiltelefon volt, és álnevekkel próbálta meg eltitkolni a személyazonosságát. Az ügyészek szerint a incidens napján majdnem tíz órán át várt a sűrű bozótban. A nyomozók a helyszínen találtak egy félautomata karabélyt, két zsákot golyóálló mellényekhez használt fémlemezekkel és a golfpályára irányított kamerát.

A merénylőt, aki a letartóztatásakor hawaii lakos volt, előzőleg pedig Észak-Karolinában élt, háromrendbeli engedély nélküli fegyvertartás, illetve - letartóztatásakor - szövetségi rendőr akadályoztatásának vádjában is bűnösnek találtak. John Shipley ügyész az esküdteknek azt mondta, hogy Routh összeesküvése "alaposan kidolgozott és halálosan komoly" volt. Hozzátette, hogy a Titkosszolgálat beavatkozása nélkül Donald Trump már nem élne.

Az ítélethirdetés után a férfi egy golyóstollal megpróbálta megszúrni magát, de a felügyelők megakadályozták ebben.

Donald Trump a Truth Social közösségi oldalán üdvözölte az ítéletet. "Ez ördögi férfi volt ördögi szándékkal, de elkapták" - írta.