Megkezdődött a szerb kulturális miniszter elleni bírósági eljárás

Selakovic az első olyan miniszter Szerbiában, akit hivatali ideje alatt állítottak bíróság elé

A tárcavezetőt, valamint három másik embert hivatali visszaéléssel és okirathamisítással vádolják.

A vádhatóság gyanúja szerint meghamisított dokumentumok tették lehetővé, hogy egy amerikai cég engedélyt kapjon egy hotel építésére Belgrádban a Jugoszláv Néphadsereg egykori főparancsnokságának a helyén, amely korábban kulturális örökségnek számított.

A szerb kormány 2023-ban kötött megállapodást Donald Trump amerikai elnök veje, Jared Kushner befektetési cégével, az Affinity Global Developmenttel arról, hogy a vállalat szállodát épít a szerb főváros központjában. A vezérkar épületét 1999-ben, a NATO Jugoszlávia elleni bombázásának idején érte végzetes találat. A romokat 14 éven át nem takarították el. A terület rendezése 2013-ban kezdődött el, a törmeléket elhordták, ám az épület vázát megtartották azért, hogy a Jugoszlávia elleni légicsapásokra emlékeztessenek.

Az Affinity Global Development 99 évre bérelte volna ki a területet, amelyen 1500 szobás hotelkomplexum felépítését tervezte. A szervezett bűnözés elleni ügyészség azt vizsgálja, milyen körülmények között távolították el a kulturális örökségi védelmet az épületről. A hotelprojekt ellen többször is tiltakoztak Belgrádban.

A társadalmi elégedetlenség miatt Jared Kushner időközben visszalépett a projekttől. „Mivel a jelentős projekteknek egyesíteniük, nem pedig megosztaniuk kell, ezért Szerbia népe, valamint Belgrád városa iránti tiszteletből visszavonjuk kérelmünket, és visszavonulunk” – közölte az amerikai elnök vejének vállalata.

Aleksandar Vucic szerb elnök szerint a hotelépítés körüli negatív kampány miatt Szerbia legalább 750 millió eurós (285,49 milliárd forint) befektetéstől esett el, és ezzel az ország hatalmas lehetőséget szalasztott el. Az államfő egyben „undorító politikai manipulációnak” nevezte a kulturális miniszter elleni vádemelést. Mint mondta: ő személyesen szerette volna, ha megvalósul a projekt, így várja, hogy ellene is vádat emeljenek.

Nikola Selakovic korábban kijelentette, hogy izgatottan várja a tárgyalást, mert az majd „feltárja az egész történetet”, és úgy értékelte, hogy mindez csak politikai játszma, amely valójában Aleksandar Vucic ellen irányul.

Selakovic az első olyan miniszter Szerbiában, akit hivatali ideje alatt állítottak bíróság elé. Amennyiben bűnösnek találják, három évig terjedő börtönbüntetésre ítélhető.