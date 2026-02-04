Lindsey Graham Tomahawk rakétákat kért Ukrajnának

Lindsey Graham republikánus szenátor felszólította az Egyesült Államokat, hogy adjanak Ukrajnának Tomahawk rakétákat, mondván, hogy ez potenciális fordulópontot jelenthet a Oroszország elleni háborúban.

Graham megjegyezte, hogy a jelenlegi nyomás, amelyet Vlagyimir Putyin orosz elnökre gyakorolnak, hogy rávegye a tárgyalóasztalhoz és szüntesse be a tömeges támadásokat Ukrajna ellen, nem hozza meg a kívánt eredményt.

„Az Egyesült Államok és Európa minden határozottsággal kell végrehajtania Donald Trump amerikai elnök ötletét, hogy fellépjenek az orosz olajat vásárlókkal szemben, akik támogatják Putyin háborús gépezetét. Az olajcégekre és az olajfeldolgozó üzemekre gyakorolt hatás máris súlyos csapást mért Putyin gazdaságára. Az Indiával szembeni vámtarifák mutatják, hogyan változhat a helyzet„ – írta a szenátor, számol be a Apostrophe.

Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az oroszok továbbra is lőnek Ukrajnára, ezért Ukrajnát fel kell szerelni Tomahawk rakétákkal.

”A tegnap éjszakai tömeges támadás után felszólítom Trump elnököt, hogy kezdje meg ezeknek a rakétáknak az Ukrajnába történő átadását. Ez fordulópontot jelenthetne katonai értelemben. A következő napokban és hetekben fokoznunk kell a nyomást Putyinra. Bármilyen tárgyalás, amely túlzott jutalomnak tűnik az agresszióért, katasztrófák láncolatát indíthat el a világban" – hangsúlyozta Graham.

Ugyanakkor a szenátor hozzátette, hogy ha a tárgyalások egy erős, független Ukrajnához vezetnek, akkor még bizonyos engedmények mellett is ez stabilabbá tenné a világot.

Franciaországban úgy döntöttek, hogy további 70 millió eurót különítenek el ukrajnai projektek megvalósítására a kritikus infrastruktúra támogatási alap keretében.