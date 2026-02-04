2026. február 5., csütörtök

Előd

Külföld

Lavrov: Zelenszkij csak a saját túlélésére gondol

A lelkiismeret és Zelenszkij nem illenek össze, jelentette ki Lavrov

MH
 2026. február 4. szerda. 22:04
Lavrov: Zelenszkij csak a saját túlélésére gondol
Szergej Lavrov orosz külügyminiszter
Fotó: AFP/Pool/Ramil Sitdikov

A lelkiismeret és Vlagyimir Zelenszkij nem férnek össze, ő csak a saját túlélésére gondol, nyilatkozta Szergej Lavrov, az Orosz Föderáció külügyminisztere.

„Úgy gondolom, hogy a lelkiismeret és Zelenszkijnem férnek össze. Véleményem szerint ő csak a saját túlélésére gondol” – nyilatkozta Lavrovaz RT interjújában, számol be a ria.ru.

