A lelkiismeret és Vlagyimir Zelenszkij nem férnek össze, ő csak a saját túlélésére gondol, nyilatkozta Szergej Lavrov, az Orosz Föderáció külügyminisztere.

„Úgy gondolom, hogy a lelkiismeret és Zelenszkijnem férnek össze. Véleményem szerint ő csak a saját túlélésére gondol” – nyilatkozta Lavrovaz RT interjújában, számol be a ria.ru.