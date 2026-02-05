Kuba összeomolhat?

António Guterres ENSZ-főtitkárt "rendkívül aggasztja a kubai humanitárius helyzet, amely egyre súlyosbodik, sőt összeomláshoz vezet", ha az Egyesült Államok továbbra is veszélyezteti a szigetország kőolajellátását – jelentette ki szerdán Stéphane Dujarric, a világszervezet vezető tisztségviselőjének szóvivője.

Miután Donald Trump amerikai elnök Nicolás Maduro venezuelai elnök január elejei elfogása után leállíttatta a Kubába irányuló szállításokat, a múlt héten rendeletet hozott, amelynek értelmében az Egyesült Államok vámtarifákkal sújthatja a Havannának kőolajat eladó országokat.

E nyomásgyakorlási politika indokaként Washington arra "a kivételes veszélyre" hivatkozik, amelyet állítása szerint a Florida partjaitól mindössze 150 kilométerre fekvő karib-tengeri szigetország jelent az amerikai nemzetbiztonságra.

Havanna pedig azzal vádolja Donald Trumpot, hogy "meg akarja fojtani" a sziget gazdaságát, ahol mindennaposak az áramszünetek és hosszú sorok kígyóznak a benzinkutaknál.

Donald Trump vasárnap azt mondta, hogy az Egyesült Államok párbeszédet kezdett a kubai kormánnyal és "megállapodás" megkötését tervezi a kommunista országgal.

Carlos Fernández de Cossio kubai külügyminiszter-helyettes viszont arról tájékoztatta hétfőn az AFP francia hírügynökséget, hogy "voltak üzenetváltások", de egyelőre nincsen kifejezett párbeszéd.