Kuba összeomolhat?
A kőolajhiány okozhatja
Miután Donald Trump amerikai elnök Nicolás Maduro venezuelai elnök január elejei elfogása után leállíttatta a Kubába irányuló szállításokat, a múlt héten rendeletet hozott, amelynek értelmében az Egyesült Államok vámtarifákkal sújthatja a Havannának kőolajat eladó országokat.
E nyomásgyakorlási politika indokaként Washington arra "a kivételes veszélyre" hivatkozik, amelyet állítása szerint a Florida partjaitól mindössze 150 kilométerre fekvő karib-tengeri szigetország jelent az amerikai nemzetbiztonságra.
Havanna pedig azzal vádolja Donald Trumpot, hogy "meg akarja fojtani" a sziget gazdaságát, ahol mindennaposak az áramszünetek és hosszú sorok kígyóznak a benzinkutaknál.
Donald Trump vasárnap azt mondta, hogy az Egyesült Államok párbeszédet kezdett a kubai kormánnyal és "megállapodás" megkötését tervezi a kommunista országgal.
Carlos Fernández de Cossio kubai külügyminiszter-helyettes viszont arról tájékoztatta hétfőn az AFP francia hírügynökséget, hogy "voltak üzenetváltások", de egyelőre nincsen kifejezett párbeszéd.