2026. február 5., csütörtök

Előd

EUR 380.93 Ft
USD 322.41 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Külföld

Franciaország hatalmas összeget költ fegyverekre

Franciaország 2026-ban 42 milliárd euró értékben vásárol fegyvereket

MH
 2026. február 4. szerda. 22:22
Megosztás

A francia fegyveres erők 2026-ban összesen 42 milliárd euró értékben terveznek fegyverzetet és technikát rendelni, közli a BFMTV televíziós csatorna a Fegyverzeti Főigazgatóság (DGA) hivatkozásával.

Franciaország hatalmas összeget költ fegyverekre
Franciaország tervei között szerepel egy új fregatt megrendelése (képünk illusztráció)
Fotó: AFP/Ludovic Marin

A források nagy része lőszerek, köztük Meteor és AASM rakéták, valamint Griffon, Serval és Jaguar páncélozott járművek beszerzésére fog fordítódni.

Soha nem adtunk le ennyi megrendelést – idézi a csatorna a DGA vezetőjét, Patrick Paillou-t, számol be a news.ru

Ezenkívül Franciaország tervei között szerepel egy új fregatt megrendelése és a Rafale vadászgépek modernizációjával kapcsolatos szerződések aláírása középtávon. A csatorna a 2025-ös év legnagyobb szerződései között említette az új generációs repülőgép-hordozó (PANG) megépítésének megkezdését és az M51 ballisztikus rakéták modernizálását tengeralattjárók számára.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink