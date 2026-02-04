Külföld
Franciaország hatalmas összeget költ fegyverekre
Franciaország 2026-ban 42 milliárd euró értékben vásárol fegyvereket
Franciaország tervei között szerepel egy új fregatt megrendelése (képünk illusztráció)
Fotó: AFP/Ludovic Marin
A források nagy része lőszerek, köztük Meteor és AASM rakéták, valamint Griffon, Serval és Jaguar páncélozott járművek beszerzésére fog fordítódni.
Soha nem adtunk le ennyi megrendelést – idézi a csatorna a DGA vezetőjét, Patrick Paillou-t, számol be a news.ru
Ezenkívül Franciaország tervei között szerepel egy új fregatt megrendelése és a Rafale vadászgépek modernizációjával kapcsolatos szerződések aláírása középtávon. A csatorna a 2025-ös év legnagyobb szerződései között említette az új generációs repülőgép-hordozó (PANG) megépítésének megkezdését és az M51 ballisztikus rakéták modernizálását tengeralattjárók számára.