A francia fegyveres erők 2026-ban összesen 42 milliárd euró értékben terveznek fegyverzetet és technikát rendelni, közli a BFMTV televíziós csatorna a Fegyverzeti Főigazgatóság (DGA) hivatkozásával.

Franciaország tervei között szerepel egy új fregatt megrendelése (képünk illusztráció)

A források nagy része lőszerek, köztük Meteor és AASM rakéták, valamint Griffon, Serval és Jaguar páncélozott járművek beszerzésére fog fordítódni.

Soha nem adtunk le ennyi megrendelést – idézi a csatorna a DGA vezetőjét, Patrick Paillou-t, számol be a news.ru

Ezenkívül Franciaország tervei között szerepel egy új fregatt megrendelése és a Rafale vadászgépek modernizációjával kapcsolatos szerződések aláírása középtávon. A csatorna a 2025-ös év legnagyobb szerződései között említette az új generációs repülőgép-hordozó (PANG) megépítésének megkezdését és az M51 ballisztikus rakéták modernizálását tengeralattjárók számára.