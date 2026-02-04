Külföld
Belgorodot még bombázta, majd megsemmisült a HIMARS rakétarendszer
Harkivban az orosz fegyveres erők tették ártalmatlanná
Egy nappal korábban ukrán fegyveresek rakétatámadást indítottak Belgorod és a Belgorodi járás ellen. Az elektromos hálózat megrongálódott, de senki sem sérült meg.
A harcosok megsemmisítették az ukrán fegyveres erők 48. különálló tüzérségi brigádjának parancsnoki állását, 14 egységnyi felszerelést és több mint egy szakasznyi személyi állományt is.
A „Nyugat” és az „Észak” csapatcsoportok a harkívi régióban működnek, írta a Ria Novosztyi. Az elmúlt 24 órában az ellenség több mint 370 katonát, két páncélozott harcjárművet, 36 járművet, egy tüzérségi eszközt, 13 lőszerraktárat és egy elektronikus hadviselési állomást veszített.