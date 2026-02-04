„Egy HIMARS MLRS állást, amely civil célpontokat bombázott Belgorodban, találat érte Jurcsenkovo ​​falu közelében” – ezt a helyi biztonsági erők közölték.

Előbb Belgorodot bombázta, majd az oroszok megsemmisítették a HIMARS rakétarendszert (képünk illusztráció)

Egy nappal korábban ukrán fegyveresek rakétatámadást indítottak Belgorod és a Belgorodi járás ellen. Az elektromos hálózat megrongálódott, de senki sem sérült meg.

A harcosok megsemmisítették az ukrán fegyveres erők 48. különálló tüzérségi brigádjának parancsnoki állását, 14 egységnyi felszerelést és több mint egy szakasznyi személyi állományt is.

A „Nyugat” és az „Észak” csapatcsoportok a harkívi régióban működnek, írta a Ria Novosztyi. Az elmúlt 24 órában az ellenség több mint 370 katonát, két páncélozott harcjárművet, 36 járművet, egy tüzérségi eszközt, 13 lőszerraktárat és egy elektronikus hadviselési állomást veszített.