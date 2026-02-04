Az Egyesült Arab Emírségek külügyminisztériuma közzétette az első felvételeket az Oroszország és Ukrajna közötti második tárgyalási fordulóról.

Megjelentek az első fotók az Oroszország és Ukrajna közötti második tárgyalási fordulóról Abu Dhabiban. A képeket az Egyesült Arab Emírségek külügyminisztériuma tette közzé. A képeken Moszkva, Washington és Kijev képviselői láthatók.

A felvételeken látható, hogy az orosz és az ukrán delegáció tagjai ülnek az oldalakon, míg középen az amerikai tárgyalófelek helyezkednek el. A tárgyalófelek előtt az asztalon virágcsokrok, vizes palackok és édességekkel teli cukortartók láthatók.

Korábban közzétettek egy videót a második forduló kezdetéről az Oroszország, Ukrajna és az Egyesült Államok közötti háromoldalú tárgyalásokon. A találkozó zárt formában zajlik. A videón látható, ahogy a tárgyalások résztvevői üdvözlik egymást a folyosón az hivatalos találkozó kezdete előtt. Ismert, hogy a beszélgetés eredményeiről nem terveznek sajtótájékoztatót.

Dmitrij Peskov, az orosz elnök sajtótitkára is megjegyezte, hogy az abu-dzabi tárgyalásokon részt vevő orosz delegáció összetétele változatlan marad a korábbi találkozóhoz képest. A csoportot Igor Kosztyukov, a Fegyveres Erők Főparancsnokságának Főfelderítő Igazgatóságának vezetője vezeti - írja a news.ru.