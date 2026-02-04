Amerikai hadihajók érkeznek Haiti partjaihoz

Az USA hadihajókat küldött Port-au-Prince öblébe. A cél a kábítószer-kereskedők elleni küzdelem az „Operation Southern Spear” keretében.

Amerikai hadihajók érkeztek Haiti partjaihoz. Az „USS Stockdale”, az „USCGC Stone” és az „USCGC Diligence” behajózott Port-au-Prince öblébe, hogy „megmutassa az Egyesült Államok rendíthetetlen elkötelezettségét Haiti biztonsága, stabilitása és jobb jövője iránt” – közölte az amerikai nagykövetség Haitin kedden (helyi idő szerint) az X online szolgáltatáson.

Katonai művelet állítólagos kábítószer-kereskedők ellen

A flottát Pete Hegseth amerikai védelmi miniszter utasítására küldték ki az „Operation Southern Spear” művelet részeként. Ez egy amerikai katonai művelet állítólagos kábítószer-kereskedők ellen a Karib-térségben és a Csendes-óceán keleti részén, amelynek során eddig több mint 100 ember halt meg hajók elleni támadásokban.

A karib-tengeri Haiti évtizedek óta politikai instabilitás alatt szenved. Az utóbbi időben jelentősen megnőtt az fegyveres bandák által elkövetett erőszak - írja a focus.de.

Az ENSZ emberi jogi biztosa az amerikai támadások felülvizsgálatát kéri

A kritikusok a támadásokat bírósági eljárás nélküli kivégzéseknek és a nemzetközi joggal ellentétesnek tartják – még akkor is, ha azok valóban kábítószer-kereskedők ellen irányulnak.

Volker Türk, az ENSZ emberi jogi biztosa hétfőn felszólította az amerikai kormányt, hogy vizsgálja felül eljárását. Türk az AFP hírügynökségnek azt mondta, hogy „erős jelek” utalnak arra, hogy a támadások „kivégzések” voltak.