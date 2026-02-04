A Kreml azt mondja, nem hagyja abba a harcot, amíg Kijev nem enged a követeléseknek

Oroszország figyelmeztette Ukrajnát, hogy nem áll le a harcokkal, amíg Kijev meg nem hozza a Kreml szerint helyes „döntéseket” a konfliktus befejezésére.

Kétnapos háromoldalú tárgyalásokra került sor Abu Dhabiban, és csütörtökön is folytatódnak, miközben az Egyesült Államok közvetítésével zajló tárgyalások kétségbeesetten próbálják véget vetni a közel négy éve tartó konfliktusnak.

Donald Trump elnök különmegbízottja, Steve Witkoff és veje, Jared Kushner vezette az amerikai delegációt, míg Ukrajnát Rustem Umerov, Oroszországot pedig a katonai hírszerzés vezetője, Igor Kostyukov képviselte.

Annak ellenére, hogy a tárgyalások konstruktívak voltak, a Kreml szóvivője, Dmitrij Peszkov szerdán kijelentette, hogy az orosz csapatok addig folytatják a harcot, amíg Kijev meg nem hozza a helyes „döntéseket” - írja az Independent.

Moszkva azt akarja, hogy Kijev vonja ki csapatait a harcok sújtotta Donyeck régióból – beleértve az Ukrajna egyik legerősebb védelmi vonalának számító, erősen megerősített városok övezetét is –, így gyakorlatilag feladva a területet.

Közvetlenül a tárgyalások megkezdése előtt az orosz erők kazettás bombákkal támadták meg egy kelet-ukrajnai zsúfolt piacot. Vadym Filashkin donyecki kormányzó szerint legalább hét ember meghalt és 15 megsebesült.