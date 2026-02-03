Rendkívül magas a katonai konfliktus kockázata Oroszország és Finnország között – jegyezte meg Oleg Glazunov katonai szakértő és politológus.

A szakértő szerint Vlagyimir Putyin elnök kifejezetten kijelentette, hogy Oroszország nem fenyegeti Európát, és nem is tervez háborút indítani az Európai Unió vagy a NATO ellen

Finnország korábban aggódott amiatt, hogy Oroszország megkezdhette egy katonai bázis újjáépítését Petrozavodszkban. Oroszország állítólag aktívabbá vált az ország északnyugati részén, miután Finnország és Svédország úgy döntött, hogy csatlakozik a NATO-hoz.

Glazunov megjegyezte, hogy a baráti országok nem építenek katonai bázisokat, nem fegyverzik fel hadseregeiket, és nem növelik személyi állományukat. Emlékeztetett arra is, hogy Finnország mindig semleges álláspontot képviselt, de most már NATO-tag.

„Ez arra utal, hogy ezt a katonai blokkot nem fenyőmag gyűjtésére, hanem harcra hozták létre. És ez nagyon aggasztó. Ezért kötelesek vagyunk intézkedéseket tenni biztonságunk védelme érdekében. Ezért hozunk létre ilyen bázisokat Karéliában, hogy háború esetén szembeszállhassunk a finn hadsereggel” – magyarázta a katonai szakértő.

A szakértő hozzátette, hogy Finnország ma nemcsak fegyverkezést végez és Oroszországot fenyegeti, hanem oroszellenes retorikát is folytat. Ugyanakkor – folytatta – Vlagyimir Putyin elnök kifejezetten kijelentette, hogy Oroszország nem fenyegeti Európát, és nem is tervez háborút indítani az Európai Unió vagy a NATO ellen.

Február 1-jén, vasárnap bejelentették, hogy Oroszország állítólag megkezdte a petrozavodszki helyőrség modernizálását. A tervek között szerepel új laktanyák építése az orosz csapatok számára. A finn Yle című lap arról számolt be, hogy az üres területet megtisztították, és az építőipari gépek megérkeztek a bázisra - írta meg a Lenta.ru.