Trump: Jó hírek várhatók az ukrán rendezésről
Az elnök először ismerte el nyíltan, hogy előrelépés történt Ukrajnával és Oroszországgal
Donald Trump amerikai elnök
Fotó: AFP/Andrew Caballero-Reynolds
„Minden nagyon jól megy nekünk Ukrajnával és Oroszországgal. Ezt most mondom először” – nyilatkozta újságíróknak a Fehér Házban.
„Sok minden történik… Azt hiszem, nagyon jól teljesítünk Ukrajnában és Oroszországban. Ezt most merem először így kijelenteni. Lehetnek jó híreink is” – mondta Trump, idézi az eadaily.com.