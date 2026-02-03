Trump: Jó hírek várhatók az ukrán rendezésről

Donald Trump amerikai elnök elismerte, hogy az ukrajnai konfliktus rendezése nagyon jól halad.

„Minden nagyon jól megy nekünk Ukrajnával és Oroszországgal. Ezt most mondom először” – nyilatkozta újságíróknak a Fehér Házban.

„Sok minden történik… Azt hiszem, nagyon jól teljesítünk Ukrajnában és Oroszországban. Ezt most merem először így kijelenteni. Lehetnek jó híreink is” – mondta Trump, idézi az eadaily.com.