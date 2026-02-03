2026. február 3., kedd

Előd

Külföld

Trump: Jó hírek várhatók az ukrán rendezésről

Az elnök először ismerte el nyíltan, hogy előrelépés történt Ukrajnával és Oroszországgal

MH
 2026. február 3. kedd. 15:11
Donald Trump amerikai elnök elismerte, hogy az ukrajnai konfliktus rendezése nagyon jól halad.

Trump: Jó hírek várhatók az ukrán rendezésről
Donald Trump amerikai elnök
Fotó: AFP/Andrew Caballero-Reynolds

„Minden nagyon jól megy nekünk Ukrajnával és Oroszországgal. Ezt most mondom először” – nyilatkozta újságíróknak a Fehér Házban.

„Sok minden történik… Azt hiszem, nagyon jól teljesítünk Ukrajnában és Oroszországban. Ezt most merem először így kijelenteni. Lehetnek jó híreink is” – mondta Trump, idézi az eadaily.com.

