Testkamerát kell viselniük az amerikai szövetségi tisztviselőknek

Az amerikai kormány eleget tesz a demokraták követelésének, és testkamerák viselését írja elő a vitatott migráns razziákban részt vevő tisztviselők számára az amerikai városokban.

Az amerikai szövetségi tisztviselőknek a jövőben testkamerákat kell viselniük a minneapolisi vitatott razziák során. Azonnali hatállyal minden szolgálatban lévő szövetségi tisztviselőt az USA északi részén található városban úgynevezett testkamerákkal látnak el – közölte Kristi Noem belbiztonsági miniszter az X platformon, számol be a focus.de.

A testkamerás programot az egész országra kiterjesztik

Amint a források rendelkezésre állnak, a testkamerás programot az egész országra kiterjesztik, áll a közleményben. Ez vonatkozik a Belbiztonsági Minisztérium bűnüldöző szerveire is.

Az amerikai kormány ezzel eleget tesz az ellenzéki demokraták követelésének. Miután két amerikai állampolgár meghalt a minneapolisi szövetségi tisztviselők lövései következtében, a parlamentben blokkolták a minisztérium finanszírozását is tartalmazó költségvetési csomagot. Testkamerákat követeltek, hogy a bevetések átláthatóbbá váljanak.

Trump meg akarja akadályozni a hosszabb leállást

A költségvetési vita miatt szombat óta több minisztérium és hatóság finanszírozása hiányzik. Ez úgynevezett leálláshoz, a kormányzati ügyek részleges leállásához vezetett.

Donald Trump amerikai elnök meg akarja akadályozni, hogy a leállás tovább tartson. A belbiztonsági miniszter bejelentése előtt felszólította a demokratákat és a republikánusokat az együttműködésre. A szavazásra eddig kedd előtt nem számítottak.