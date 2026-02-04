Külföld
Testkamerát kell viselniük az amerikai szövetségi tisztviselőknek
Halálos bevetések
Az amerikai szövetségi tisztviselőknek a jövőben testkamerákat kell viselniük a minneapolisi vitatott razziák során. Azonnali hatállyal minden szolgálatban lévő szövetségi tisztviselőt az USA északi részén található városban úgynevezett testkamerákkal látnak el – közölte Kristi Noem belbiztonsági miniszter az X platformon, számol be a focus.de.
A testkamerás programot az egész országra kiterjesztik
Amint a források rendelkezésre állnak, a testkamerás programot az egész országra kiterjesztik, áll a közleményben. Ez vonatkozik a Belbiztonsági Minisztérium bűnüldöző szerveire is.
Az amerikai kormány ezzel eleget tesz az ellenzéki demokraták követelésének. Miután két amerikai állampolgár meghalt a minneapolisi szövetségi tisztviselők lövései következtében, a parlamentben blokkolták a minisztérium finanszírozását is tartalmazó költségvetési csomagot. Testkamerákat követeltek, hogy a bevetések átláthatóbbá váljanak.
Trump meg akarja akadályozni a hosszabb leállást
A költségvetési vita miatt szombat óta több minisztérium és hatóság finanszírozása hiányzik. Ez úgynevezett leálláshoz, a kormányzati ügyek részleges leállásához vezetett.
Donald Trump amerikai elnök meg akarja akadályozni, hogy a leállás tovább tartson. A belbiztonsági miniszter bejelentése előtt felszólította a demokratákat és a republikánusokat az együttműködésre. A szavazásra eddig kedd előtt nem számítottak.