Mark Rutte NATO-főtitkár „ukrán meséket fabulázik”, amikor azt ígéri a kijevi vezetésnek, hogy a szövetség tagállamainak csapatait küldik Ukrajnába a harccselekmények lezárulta után, mivel erre nincsen felhatalmazása – jelentette ki kedden Leonyid Ivlev, az orosz alsóház képviselője, a tartalékos erők vezérőrnagya.

Rutte az ukrán parlamentben, a Verhovna Radában kedden az úgynevezett hajlandók koalíciójára utalva azt hangoztatta, hogy amint megszületik a békemegállapodás, azonnal megjelennek a fegyveres erők, repülőgépek lesznek a levegőben, és tengeri támogatást is biztosítanak Ukrajna számára.

"Mark Rutte hatalmas ukrán meséket fabulázik a Verhovna Radában. A NATO katonai szervezetében ő egy senki, nincsen felhatalmazása csapatok irányítására. A NATO főtitkára vezeti a magas szintű megbeszéléseket a NATO keretében, a monsi központban dolgozó személyzetet, közvetít a szövetségesek között, és képviseli a szervezetet, egyebek között a NATO sajtótájékoztatóin és hivatalos eseményeken" - húzta alá a diplomata.

Felidézte, hogy a NATO európai erőinek főparancsnoka Alexus Grynkewich amerikai tábornok.

Oroszország a közelmúltban ismét többször figyelmeztette a Nyugatot, hogy Moszkva legitim célpontokként fogja kezelni az Ukrajna területén telepített külföldi csapatokat.

A moszkvai védelmi tárca hétfői hadijelentése szerint a "különleges hadművelet" övezetében 1375 ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan az utóbbi 24 órában. A minisztérium közölte, hogy a légvédelem 99 ukrán harci drónt semmisített meg, az orosz hadsereg pedig ukrán katonák és külföldi "zsoldosok" ideiglenes állomáshelyeire mért csapásokat 149 körzetben.

Vitalij Gancsev, Harkiv megye orosz katonai és polgári adminisztrációjának vezetője szerint ukrán dróncsapás következtében egy polgári lakos életét vesztette Tavolzsinka településén.

Vjacseszlav Gladkov belgorodi kormányzó pedig arról számolt be kedden, hogy ukrán támadásokban az év eleje óta több mint 20 ember életét oltották ki és 98-at sebesítettek meg az ukrán határ mentén található orosz megyében.

A "Donyecki Népköztársaság" legfelsőbb bírósága kedden távollétében 14 év fegyházra ítélte az ukrán erők oldalán harcoló Kevin Chiappalone olasz állampolgárt zsoldostevékenység miatt, s nemzetközi körözést adtak ki kézre kerítése végett.