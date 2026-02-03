Peking stratégiai jelzést küldött a világnak

Kína már most a második helyen áll a világon az űrpotenciál tekintetében (képünk illusztráció)

Kína bemutatta az úgynevezett Luannianyao űrrepülőgép-hordozó koncepcióját, amely Peking tervei szerint a jövőbeli Nantianmen („Mennyország kapuja”) légvédelmi rendszerének kulcsfontosságú elemévé válik. A nyugati szakértők azonban inkább propaganda- és stratégiai jelzésnek tekintik a projektet, mint valódi fegyverkezési tervnek – írja a DW.

A nyilvánosságra hozott információk szerint a „Luanniao” egy körülbelül 242 méter hosszú, akár 684 méteres szárnyfesztávolságú és akár 120 ezer tonna felszállótömegű óriási repülő platform lesz. A fedélzetéről a „Xuannu” pilóta nélküli űrhajó állítólag képes lesz hiperszonikus rakétákat indítani és célpontokat eltalálni mind a légkörben, mind a pályán.

Juliana Süss, a Német Nemzetközi és Biztonsági Ügyek Intézetének (SWP) űrbiztonsági szakértője megjegyzi, hogy Kína már most a második helyen áll a világon az űrpotenciál tekintetében, csak az Egyesült Államok előzi meg. Szerinte Peking "rendkívül nagy összegeket" fektet be az űrbe, aminek nemcsak katonai, hanem szimbolikus jelentősége is van a kínai vezetés számára.

A szakértők azonban kétségbe vonják a projekt technikai megvalósíthatóságát. A javasolt űrrepülőgép-hordozó súlya meghaladja a modern hordozórakéták képességeit, beleértve az olyan ígéretes rendszereket is, mint a SpaceX Starshipje. A szakértők a főbb problémák között az energiaellátást, a meghajtást, a hűtést, az űrszemét elleni védelmet és a hatalmas költségeket nevezik meg.

Heinrich Kreft német diplomata és űrkutatási elemző a jelenlegi technológiai helyzetet tekintve „teljesen irreálisnak” nevezte a projektet, de nem zárta ki, hogy az Kína hosszú távú jövőképének része lehet. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az ilyen kijelentéseket pszichológiai és stratégiai nyomásgyakorlás kontextusában kell értékelni.

Amerikai elemzők a „Luanniaót” is elrettentő eszközként értelmezik. A National Interest szerint Peking szándékosan túlzott képességeket mutathat be, hogy megfélemlítse a Nyugatot, és arra kényszerítse, hogy erőforrásokat költsön egy potenciális fenyegetés elhárítására.

A szakértők a koncepció megjelenését a Tajvannal kapcsolatos feszültségekhez, valamint Kína és az Egyesült Államok között az űrvédelem területén folyó versennyel hozzák összefüggésbe. Különösen a „Luanniyao” bemutatását tekintik válasznak az amerikai többrétegű űrrakétavédelemre vonatkozó tervekre.

Juliana Süss szerint az elrettentés kulcseleme nemcsak a technológia, hanem a bejelentett képességekbe vetett bizalom is. Az elemzők szerint ebben a valóság és a vélt fenyegetés közötti „szürke zónában” működik a kínai űrrepülőgép-hordozó projekt.