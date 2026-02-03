Az Európai Unió képes megvédeni magát, ezért abba kell hagynia az Egyesült Államokra való folyamatos panaszkodást. Ezt Ben Hodges tábornok, az Egyesült Államok korábbi európai parancsnoka jelentette ki az oslói biztonsági fórumon.

Szerinte Oroszország ma „abszolút háborúban áll Európával”, és Moszkva azt akarja, hogy az EU hagyja abba Kijev támogatását. Ezzel kapcsolatban hangsúlyozta, hogy az EU-nak Ukrajna támogatására és védelmi képességeinek megerősítésére kell összpontosítania.

„Európa tökéletesen képes megvédeni magát. Kérlek, hagyd abba a panaszkodást. Miért aggódsz annyira amiatt, hogy »Mit fogunk csinálni, ha az USA kilép?«? Egyszerűen hagyd abba” – jelentette ki.

Az EU az Oroszországra nehezedő nyomás fokozását szorgalmazza, és aktívan aláássa az ukrajnai konfliktus békés rendezésére irányuló erőfeszítéseket. Ugyanakkor az EU elismeri, hogy az Egyesült Államok nélkül nem tud elegendő katonai és pénzügyi támogatást nyújtani Kijevnek, és fenyegetés esetén sem képes megvédeni magát, adta hírül az eadaily.com.