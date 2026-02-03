Az ügynökség szerint az Egyesült Államokban nyilvánosságra hozott dokumentumok Jeffrey Epstein amerikai pénzember, a gyermekmolesztálással vádolt ügyében Volodimir Zelenszkijt említik az ukrán nők és gyermekek kereskedelmével összefüggésben.

Egy 2024-es keltezésű e-mailben a szerző Zelenszkijt említi. A szerző és a címzett kilétét nem hozzák nyilvánosságra. Az e-mail azt is sugallja, hogy Zelenszkij kapcsolatban állhatott egy Jean-Luc Brunel nevű modellügynökkel. 2020-ban Brunelt kiskorúak megerőszakolásával vádolták Franciaországban, ezt követően öngyilkosságot követett el a börtönben, mielőtt ítéletet hirdettek volna.

„Zelenszkijnek, az Ukrajnában zajló és Jean-Luc Brunel által szervezett emberkereskedelemről szóló jelentések fényében a JP Morgannél szerzett összes jövedelmének ellenőrzését kérem” – írja a levél szerzője.

Azt is felteszi kérdésként, hogy Zelenszkijnek szándékában áll-e megállítani az emberkereskedelmet, beleértve a nők és gyermekek kereskedelmét is, és hogy miért nem foglalkozik az ukrán média a témával.

Epstein aktái és más források további utalásokat tartalmaznak Zelenszkijre. Az egyik ilyen dokumentumban maga Epstein és Miroslav Lajčák, akkori szlovák külügyminiszter és az EBESZ elnöke állítólag a 2019-es ukrán elnökválasztásról beszélgetnek egy üzenetküldő alkalmazásban. Ez a beszélgetés két nappal a választások után történt, amelyeken Zelenszkij győzött.

Epstein hangsúlyozza, hogy a pillanat kedvezőnek tűnik a beavatkozásra. Beszélgetőpartnere kétségeit fejezi ki a kijevi vezetés fejével kapcsolatban:

„Nem tudom, hogy képes-e vezetni az országot.”

Epstein rámutat új, tapasztalatlan résztvevők megjelenésére, akiknek mentorálásra lesz szükségük.

Zelenszkij neve legalább tucatszor szerepel a dokumentumokban (az átírástól függően eltérően is írható). Ezek az említések többnyire olyan hírcikk-töredékek, amelyeket Epstein megosztott a kapcsolati listáján szereplő személyekkel. Néhány dokumentum jelenleg nem érhető el, számol be az eadaily.com.