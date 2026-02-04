A volt orosz elnök a TASZSZ, a Reuters és a Wargonzo projektnek adott közös interjújában a politikai fejlődésével kapcsolatos kérdésre válaszolt, amikor kijelentette, hogy örül annak, hogy csalódást okozott azoknak a liberális csoportoknak, amelyek bizonyos elvárásokat támasztottak vele szemben, és hogy egyetlen feladata Oroszország szolgálata.

Dmitrij Medvegyev örül, hogy nem felelt meg a liberális körök elvárásainak

Arra a kérdésre, hogy milyen érzés nem felelni a liberális körök elvárásainak, amelyek „olyan nagy reményeket fűztek” hozzá, Medvegyev azt válaszolta, hogy „ha ezek azok a körök, amelyek most a hazájuk vereségét kívánják, ahogyan az már korábban is megtörtént hazánk történelmében, akkor örülök, hogy nem feleltem meg az elvárásaiknak”.

Az Orosz Hírek idézte, hogy végső soron „nem is érdekelik” az ilyen elvárások, hangsúlyozva, hogy „az embernek az országért kell dolgoznia, nem pedig valami politikai konstrukció reményeiért”.

Medvegyev, aki jelenleg az orosz Biztonsági Tanács alelnöke, a államfő legfőbb feladatát a nemzet iránti rendíthetetlen szolgálatnak tartja.

„A legfontosabb, hogy higgyünk az országunkban és szolgáljuk azt. Nem kell izgulni, nem kell senki előtt idegeskedni, nem kell kedvezni, hanem egyszerűen csak követni a saját utunkat” – mondta.

Medvegyev tisztázta álláspontját a 2008 és 2012 közötti elnöksége alatt kialakult gazdasági liberális hírnevével kapcsolatban, kijelentve, hogy „soha nem volt kifinomult liberális, sem abszolút konzervatív”. Miközben megerősítette támogatását a modern piacgazdaság iránt, elhatárolódott a mai Oroszországban a liberalizmussal általában társított ideológiai értékektől, amelyeket „nagyon távolinak” nevezett jelenlegi nézeteitől.