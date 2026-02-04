Közel ötszázezer gyereket fenyeget alultápláltság Dél-Szudánban

Több mint 450 ezer gyereket fenyeget súlyos alultápláltság és kolerajárvány a dél-szudáni Jonglei államban, ahol az év eleje óta intenzívebbé váltak az összecsapások az államfő vezette fegyveres milíciák és az alelnök irányította erők között – figyelmeztetett kedden az ENSZ Gyermekalapja (UNICEF).

Az összecsapások hatására már legalább 250 ezren hagyták el otthonukat

A tájékoztatás szerint a térségben már 17 egészségügyi létesítmény zárt be a konfliktus miatt. Noala Skinner, a szervezet dél-szudáni irodavezetője közleményben tűzszünetre és arra szólította fel a szemben álló feleket, hogy biztosítsák a segélymunkások akadálytalan belépését a rászorulók lakta körzetekbe.

Az UNICEF adatai szerint az állam körzetei közül már hatban kifogytak azokból az étrendkiegészítőkből, amelyek rendkívül fontosak a súlyosan alultáplált gyermekek számára.

Az összecsapások hatására már legalább 250 ezren hagyták el otthonukat, a segélyszervezetek munkatársai pedig az utazási korlátozások miatt csak nehezen tudják elérni a rászorulókat – hívta fel a figyelmet a UNICEF.

António Guterres ENSZ-főtitkár a múlt héten aggasztónak nevezte a harci cselekményeket, és a civilek védelmére, valamint a vitás kérdések tárgyalásos úton történő rendezésére szólított fel.