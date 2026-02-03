Külföld
Így hergel Kijev a magyarok ellen
Eszement forgatókönyvet hirdetnek Ukrajnában
„Orbán Viktor akár alkotmánymódosítással is megpróbálhatna hatalmon maradni egy esetleges választási vereség után” – írja a Zerkalo Nyegyel.
Az ukrán lap azt állítja, hogy a választás jelentős európai következményekkel járhat, mert a magyar kormányfő konfliktusos viszonyban áll Brüsszellel, bírálja Ukrajnát és jó kapcsolatokat ápol Moszkvával.
Ez a megközelítés egybecseng azzal a hírrel, amely szerint a Tisza pártcsaládja, az Európai Néppárt – Magyar Pétert kihagyva – úgy döntött, hogy a háborút folytatni kell, és Ukrajna támogatása továbbra is prioritás. Manfred Weber azt is bejelentette, hogy szerinte az EU-t katonai szövetséggé kell alakítani, a vétójogot pedig meg kell szüntetni – írta meg a Mandiner.