Így hergel Kijev a magyarok ellen

A választási csalás után az alkotmánymódosítás hazug narratíváját építik Ukrajnában, ahol tudják, ha a kormánypárt veszítene áprilisban, megnyílna az út a gyorsított EU-csatlakozás felé.

„Orbán Viktor akár alkotmánymódosítással is megpróbálhatna hatalmon maradni egy esetleges választási vereség után” – írja a Zerkalo Nyegyel.

Az ukrán lap azt állítja, hogy a választás jelentős európai következményekkel járhat, mert a magyar kormányfő konfliktusos viszonyban áll Brüsszellel, bírálja Ukrajnát és jó kapcsolatokat ápol Moszkvával.

Ez a megközelítés egybecseng azzal a hírrel, amely szerint a Tisza pártcsaládja, az Európai Néppárt – Magyar Pétert kihagyva – úgy döntött, hogy a háborút folytatni kell, és Ukrajna támogatása továbbra is prioritás. Manfred Weber azt is bejelentette, hogy szerinte az EU-t katonai szövetséggé kell alakítani, a vétójogot pedig meg kell szüntetni – írta meg a Mandiner.