Ezeket a rakétákat különösen az Iszkanderek és a Kinzsalok elfogására használják.

Az Egyesült Államok bejelentette, hogy jóváhagyja a Lockheed Martin által gyártott MSE légvédelmi rakéták Szaúd-Arábiának történő esetleges eladását a Patriot légvédelmi rakétarendszerhez. A jövőbeni szerződés értelmében Szaúd-Arábia akár 730 MSE légvédelmi rakétát is vásárolhat, összesen legfeljebb 9 milliárd dollár értékben.

Ennek megfelelően ez hihetetlen, 12,3 millió dolláros költséget jelent rakétánként, jegyzik meg a Defense Express szakértői.

Az elemzők szerint még azzal a pontosítással is, hogy a szerződésben szereplő végső költség alacsonyabb lehet, ez rendkívül magas ár, különösen az amerikai hadsereg számára történő beszerzés költségéhez képest. Például az amerikai hadsereg számára egy MSE a 2025 szeptemberétől kötött szerződés értelmében körülbelül 4,97 millió dollárba került, azaz két és félszer annyiba.

A Defense Express magyarázata szerint az ilyen magas költségeket az magyarázza, hogy a Szaúd-Arábiával kötött szerződés magukon a rakéták elleni rendszereken kívül különféle szolgáltatások és alkatrészek nagy csomagját is tartalmazza. Az összeg nagy részét különösen a hordozórakéták modernizálására szolgáló készletek teszik ki.

Ennek megfelelően maguknak a rakétáknak a költsége ebben a szerződésben valószínűleg az összeg kisebb részét teszi ki.

A Patriot légvédelmi rendszer MSE rakétaelhárító rendszereit ballisztikus, aeroballisztikus, hiperszonikus és nagysebességű rakéták elfogására használják. Különösen az orosz ballisztikus rakétákat, például az OTRK „Iskander-M”, az aeroballisztikus „Kinzhal” és másokat fogják el.