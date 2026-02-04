"Franciaország már nem szabad ország"

Razziát tartottak Elon Musk párizsi X irodájában. Az akció a közösségi média platform Grok AI és annak állítólagos szexualizált deepfake képek készítésének vizsgálatának része volt, és az EU-szerte az X elleni szélesebb körű támadás közepette történt - közölte az Orosz Hírek .

„A francia rendőrség jelenleg razziát tart az X párizsi irodájában. Franciaország az egyetlen ország a világon, amely büntetőjogi üldözés alá vonja az összes olyan közösségi hálózatot, amely bizonyos fokú szabadságot biztosít az embereknek (Telegram, X, TikTok…)” – írta Durov kedden az X-en.

A párizsi ügyészség szerint az X irodáinak razziáját a francia kiberbűnözés elleni hatóságokkal és az Europol-lal együttműködve hajtották végre, a múlt hónapban indított nyomozás részeként.

A hatóságok egy hosszú listát vizsgálnak az állítólagos bűncselekményekről, köztük gyermekpornográfia birtoklását és szervezett terjesztését, szexuális tartalmú deepfake-ek készítését, holokauszt-tagadó tartalmak terjesztését és csalárd adatgyűjtést – közölte az ügyészség keddi sajtóközleményében.

Muskot és az X korábbi vezérigazgatóját, Linda Yaccarinót áprilisban „önkéntes meghallgatásra” idézték be Párizsba – áll a sajtóközleményben.

Az X az EU-ban és az Egyesült Királyságban is vizsgálat alá került.

Durov szerint a vizsgálatok az EU szélesebb körű törekvésének részei, amelynek célja azoknak a közösségi média platformoknak a megbénítása, „amelyek nem hajlandók csendben cenzúrázni a szólásszabadságot”.

Az orosz származású technológiai mogult 2024-ben Párizsban tartóztatták le azzal a váddal, hogy a Telegram nem tudta megakadályozni a platformon folyó bűncselekményeket. Durov állítása szerint letartóztatásának politikai okai voltak, és azzal vádolta a francia hatóságokat, hogy megpróbálták rávenni, hogy platformját felhasználva korlátozza a „konzervatív hangokat” a romániai választások előtt.