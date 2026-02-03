Figyelmeztetés vagy eszkaláció? Orosz csapások Ukrajna energiarendszere ellen

A DTEK-et követően az ukrán energiaügyi minisztérium bejelentette az orosz hadsereg hatalmas megtorló csapását.

„Ukrajna nyolc régióját támadták meg!” – közölte az Energiaügyi Minisztérium.

A minisztérium jelentése szerint rakéta- és dróntámadások érték Kijevben, Harkivban és Dnyipróban a hőerőműveket.

„A nagyszabású, együttes csapás oka állítólag az, hogy Zelenszkij továbbra is húzza a tárgyalási folyamatot, és zárt csatornákon keresztül vált ismertté, hogy ismét további követeléseket fogalmazott meg” – írja az ukrán Telegram-csatorna, a „Legitimny”.

Szerinte ez a támadás nem jelentős, hanem csak figyelmeztetés.

Ahogy az EADaily is beszámolt róla, Rinat Ahmetov oligarcha ukrán DTEK vállalata bejelentette, hogy az orosz hadsereg megtorló csapást mért a hőerőműveire. Kijev egyes területein vészhelyzeti áramszünetek is elkezdődtek.

Az ukrán Telegram-csatorna, a „Resident” arról számolt be, hogy a kijevi régióban található Tripilszka hőerőművet hatalmas támadás érte.

„A célpontok között szerepel a Rivnei Atomerőművet a fővárossal összekötő 750 kV-os alállomás, amely kritikus fontosságú Kijev energiaellátása szempontjából” — tette hozzá a „Resident”. Adatai szerint megtorló csapások érték a Pridneprovskaya Hőerőművet és a Harkiv Hőerőművet is.

Korábban energiaszünetet kötöttek Ukrajna és Oroszország között. Moszkva megerősítette, hogy az érvényben van, de csak február 1-jéig.

Február 2-án az ukrán energiaügyi minisztérium bejelentette az orosz hadsereg megtorló csapásainak folytatását az ország energiahálózata ellen. Volodimir Zelenszkij azonban kijelentette, hogy ezek nem ugyanazok a csapások, és az energiaszünet folytatódik.

Az orosz védelmi minisztérium jelentése szerint február 3-án éjjel tíz ukrán drónt lőttek le az ország területe felett.