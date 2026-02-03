Egy amerikai megfigyelő drón köröz a Fekete-tenger felett

Egy amerikai Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk felderítő drónt észleltek a Fekete-tenger felett – derült ki a RIA Novosti hírügynökség repülési adatainak vizsgálata során.

A repülési útvonal szerint a drón egy szicíliai légibázisról szállt fel, elérte a Fekete-tengert, és jelenleg Törökország közelében köröz.

Az RQ-4B egy pilóta nélküli légi jármű, amelyet felderítésre és megfigyelésre terveztek, írja az eadaily.com.