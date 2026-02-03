2026. február 3., kedd

Előd

EUR 380.65 Ft
USD 322.80 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Külföld

Egy amerikai megfigyelő drón köröz a Fekete-tenger felett

A repülési útvonal szerint egy szicíliai légibázisról szállt fel

MH
 2026. február 3. kedd. 18:22
Megosztás

Egy amerikai Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk felderítő drónt észleltek a Fekete-tenger felett – derült ki a RIA Novosti hírügynökség repülési adatainak vizsgálata során.

Egy amerikai megfigyelő drón köröz a Fekete-tenger felett
RQ-4B Global Hawk repülőgépe önálló felderítő repülésre indul a kaliforniai Beale légitámaszpontról
Fotó: StockTrek Images via AFP/Erik Roelofs

A repülési útvonal szerint a drón egy szicíliai légibázisról szállt fel, elérte a Fekete-tengert, és jelenleg Törökország közelében köröz.

Az RQ-4B egy pilóta nélküli légi jármű, amelyet felderítésre és megfigyelésre terveztek, írja az eadaily.com.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink