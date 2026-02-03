Külföld
Egy amerikai megfigyelő drón köröz a Fekete-tenger felett
A repülési útvonal szerint egy szicíliai légibázisról szállt fel
RQ-4B Global Hawk repülőgépe önálló felderítő repülésre indul a kaliforniai Beale légitámaszpontról
Fotó: StockTrek Images via AFP/Erik Roelofs
A repülési útvonal szerint a drón egy szicíliai légibázisról szállt fel, elérte a Fekete-tengert, és jelenleg Törökország közelében köröz.
Az RQ-4B egy pilóta nélküli légi jármű, amelyet felderítésre és megfigyelésre terveztek, írja az eadaily.com.