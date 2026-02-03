Clintonék beleegyeztek, hogy tanúvallomást tegyenek az Epstein-vizsgálatban

Bill Clinton volt amerikai elnök és felesége, Hillary Clinton volt külügyminiszter beleegyeztek, hogy tanúvallomást tesznek a Jeffrey Epstein szexuális bűnöző ügyében indított kongresszusi vizsgálatban.

Bill Clinton, volt amerikai elnök azt állítja, hogy két évtizeddel ezelőtt megszakította Epsteinnel a kapcsolatot

Felmerült, hogy a párt büntetőeljárás alá vonják-e, amiért egy hónapokig tartó patthelyzet után nem voltak hajlandók megjelenni a Képviselőház Felügyelőbizottsága előtt.

Bill Clinton ismerte Epsteint, aki 2019-ben halt meg börtönben, de tagadta, hogy tudott volna szexuális bűncselekményeiről, és azt állítja, hogy két évtizeddel ezelőtt megszakította vele a kapcsolatot.

Egyelőre nem tudni, hogy mikor lesznek a vallomások, de ez lesz az első alkalom, hogy egy volt amerikai elnök kongresszusi bizottság előtt tanúskodik.

A Képviselőház Felügyelő Bizottsága kérte, hogy a vallomásokat februárban filmre vegyék és leírják, időkorlát nélkül. A bizottság kedden 12.00 óráig adott határidőt a Clinton családnak, hogy beleegyezzenek a javasolt vallomási feltételekbe – jelentette a BBC amerikai partnere, a CBS News.

A Clinton család sokáig ellenállt a bizottság előtti megjelenés követelésének, mondván, hogy már eskü alatt tett vallomásokat tettek, amelyek az Epsteinről rendelkezésükre álló „korlátozott információkról” szóltak.

Elutasították a bizottság által kiadott jogi idézéseket, miszerint „ez nem más, mint egy trükk, amellyel megpróbálják megszégyeníteni a politikai riválisokat, ahogy azt Trump elnök utasította”.

Szombaton a Clinton család ügyvédei ajánlatot tettek, hogy korlátozott vallomást tesznek, amelynek középpontjában Bill Clinton négyórás interjúja állt volna. James Comer, a Felügyelő Bizottság elnöke azonban aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy a volt elnök elhallgatja a kérdéseket és elhúzza az időt.

Hétfő este Bill Clinton kabinetfőnök-helyettese, Angel Ureña az X-en közzétett üzenetében megerősítette, hogy a pár megjelenik a testület előtt.

„Jóhiszeműen tárgyaltak” – írta Ureña egy, a Képviselőház Felügyelő Bizottságának címzett üzenetben.

„Eskü alatt elmondták, amit tudnak, de ez nem érdekli a bizottségot. De a volt elnök és a volt külügyminiszter ott lesz. Alig várják, hogy precedenst teremtsenek, ami mindenkire vonatkozik.”

Virginia Foxx, a Házszabály-bizottság elnöke azt mondta, hogy a Felügyelőbizottságnak több időre van szüksége ahhoz, hogy „tisztázza a Clintonokkal, hogy miben állapodnak meg valójában”.

Epstein bántalmazásának túlélői Clintont nem vádolták semmivel, és tagadták, hogy tudtak volna szexuális zaklatásáról.

Hillary Clinton, korábbi amerikai szenátor és külügyminiszter, valamint a 2016-os Demokrata Párt elnökjelöltje azt állította, hogy soha nem találkozott Epsteinnel, és soha nem is beszélt vele.

Epstein magánrepülőgép-naplói szerint Clinton négy nemzetközi járaton vett részt 2002-ben és 2003-ban.

Röviddel azután, hogy Epsteint 2019 júliusában letartóztatták szexuális kereskedelem vádjával, Clinton szóvivője azt nyilatkozta, hogy a volt elnök olyan utakat tett a gépen, amelyeken „a Clinton Alapítvány munkájával kapcsolatos állomásokat” érintett.

A volt elnök a néhai pénzember hagyatékán is látható azokon a fotókon, amelyek az igazságügyi minisztérium által közzétett dokumentumok között szerepeltek, hogy eleget tegyenek a Kongresszus által elfogadott törvénynek, amely előírja a néhai elítélt pedofillal kapcsolatos összes nyomozati anyag nyilvánosságra hozatalát.

Az egyik képen a volt elnök egy medencében úszik, egy másikon pedig hanyatt fekszik, kezeit a feje mögé rakva egy jakuzziban.

Ureña, Clinton szóvivője a fotók decemberi nyilvánosságra hozatalakor azt mondta, hogy azok évtizedek óta léteznek, és Clinton már azelőtt megszakította a kapcsolatot Epsteinnel, hogy bűncselekményei napvilágra kerültek.

A Clinton család a múlt hónapban levelet írt Comernek, a felügyelő bizottság elnökének, amelyben bírálta az Epstein-vizsgálat kezelését.

„Az Ön által hozott döntések és az Epstein-vizsgálattal kapcsolatban elnökként meghatározott prioritások megakadályozták a kormány szerepével kapcsolatos tények feltárásában elért előrelépést” – áll a levélben.

Hozzátették: „Nincs más elfogadható magyarázat arra, amit tesz, mint a pártpolitika.”

Comer korábban megjegyezte, hogy a Clintonoknak küldött idézéseket kétpárti szavazáson hagyták jóvá, és azt mondta, hogy „senki sem áll a törvények felett”.

„Hónapok óta kommunikálunk Clinton elnök jogi csapatával, lehetőséget adva nekik a megoldásra, hogy adjanak nekünk egy napot, ők pedig csak halogatnak, halogatnak, halogatnak” – mondta a Kentucky állambeli republikánus politikus – adta hírül a BBC.