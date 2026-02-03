Külföld
Clintonék beleegyeztek, hogy tanúvallomást tegyenek az Epstein-vizsgálatban
A volt elnök tagadta, hogy tudott volna a szexuális bűncselekményekről
Felmerült, hogy a párt büntetőeljárás alá vonják-e, amiért egy hónapokig tartó patthelyzet után nem voltak hajlandók megjelenni a Képviselőház Felügyelőbizottsága előtt.
Bill Clinton ismerte Epsteint, aki 2019-ben halt meg börtönben, de tagadta, hogy tudott volna szexuális bűncselekményeiről, és azt állítja, hogy két évtizeddel ezelőtt megszakította vele a kapcsolatot.
Egyelőre nem tudni, hogy mikor lesznek a vallomások, de ez lesz az első alkalom, hogy egy volt amerikai elnök kongresszusi bizottság előtt tanúskodik.
A Képviselőház Felügyelő Bizottsága kérte, hogy a vallomásokat februárban filmre vegyék és leírják, időkorlát nélkül. A bizottság kedden 12.00 óráig adott határidőt a Clinton családnak, hogy beleegyezzenek a javasolt vallomási feltételekbe – jelentette a BBC amerikai partnere, a CBS News.
A Clinton család sokáig ellenállt a bizottság előtti megjelenés követelésének, mondván, hogy már eskü alatt tett vallomásokat tettek, amelyek az Epsteinről rendelkezésükre álló „korlátozott információkról” szóltak.
Elutasították a bizottság által kiadott jogi idézéseket, miszerint „ez nem más, mint egy trükk, amellyel megpróbálják megszégyeníteni a politikai riválisokat, ahogy azt Trump elnök utasította”.
Szombaton a Clinton család ügyvédei ajánlatot tettek, hogy korlátozott vallomást tesznek, amelynek középpontjában Bill Clinton négyórás interjúja állt volna. James Comer, a Felügyelő Bizottság elnöke azonban aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy a volt elnök elhallgatja a kérdéseket és elhúzza az időt.
Hétfő este Bill Clinton kabinetfőnök-helyettese, Angel Ureña az X-en közzétett üzenetében megerősítette, hogy a pár megjelenik a testület előtt.
„Jóhiszeműen tárgyaltak” – írta Ureña egy, a Képviselőház Felügyelő Bizottságának címzett üzenetben.
„Eskü alatt elmondták, amit tudnak, de ez nem érdekli a bizottségot. De a volt elnök és a volt külügyminiszter ott lesz. Alig várják, hogy precedenst teremtsenek, ami mindenkire vonatkozik.”
Virginia Foxx, a Házszabály-bizottság elnöke azt mondta, hogy a Felügyelőbizottságnak több időre van szüksége ahhoz, hogy „tisztázza a Clintonokkal, hogy miben állapodnak meg valójában”.
Epstein bántalmazásának túlélői Clintont nem vádolták semmivel, és tagadták, hogy tudtak volna szexuális zaklatásáról.
Hillary Clinton, korábbi amerikai szenátor és külügyminiszter, valamint a 2016-os Demokrata Párt elnökjelöltje azt állította, hogy soha nem találkozott Epsteinnel, és soha nem is beszélt vele.
Epstein magánrepülőgép-naplói szerint Clinton négy nemzetközi járaton vett részt 2002-ben és 2003-ban.
Röviddel azután, hogy Epsteint 2019 júliusában letartóztatták szexuális kereskedelem vádjával, Clinton szóvivője azt nyilatkozta, hogy a volt elnök olyan utakat tett a gépen, amelyeken „a Clinton Alapítvány munkájával kapcsolatos állomásokat” érintett.
A volt elnök a néhai pénzember hagyatékán is látható azokon a fotókon, amelyek az igazságügyi minisztérium által közzétett dokumentumok között szerepeltek, hogy eleget tegyenek a Kongresszus által elfogadott törvénynek, amely előírja a néhai elítélt pedofillal kapcsolatos összes nyomozati anyag nyilvánosságra hozatalát.
Az egyik képen a volt elnök egy medencében úszik, egy másikon pedig hanyatt fekszik, kezeit a feje mögé rakva egy jakuzziban.
Ureña, Clinton szóvivője a fotók decemberi nyilvánosságra hozatalakor azt mondta, hogy azok évtizedek óta léteznek, és Clinton már azelőtt megszakította a kapcsolatot Epsteinnel, hogy bűncselekményei napvilágra kerültek.
A Clinton család a múlt hónapban levelet írt Comernek, a felügyelő bizottság elnökének, amelyben bírálta az Epstein-vizsgálat kezelését.
„Az Ön által hozott döntések és az Epstein-vizsgálattal kapcsolatban elnökként meghatározott prioritások megakadályozták a kormány szerepével kapcsolatos tények feltárásában elért előrelépést” – áll a levélben.
Hozzátették: „Nincs más elfogadható magyarázat arra, amit tesz, mint a pártpolitika.”
Comer korábban megjegyezte, hogy a Clintonoknak küldött idézéseket kétpárti szavazáson hagyták jóvá, és azt mondta, hogy „senki sem áll a törvények felett”.
„Hónapok óta kommunikálunk Clinton elnök jogi csapatával, lehetőséget adva nekik a megoldásra, hogy adjanak nekünk egy napot, ők pedig csak halogatnak, halogatnak, halogatnak” – mondta a Kentucky állambeli republikánus politikus – adta hírül a BBC.