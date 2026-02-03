Brüsszel Ukrajnáért háromszorosára is emelné a magyar családok rezsijét – mondta a kormányszóvivő a Facebook-oldalára kedden feltöltött videójában.

Vitályos Eszter azt mondta, sokan kérdezik tőle, „mi lesz a magyar családok rezsijével, ha Brüsszel végrehajtja a tervét”.

„Brüsszel ugyanis már döntött és jogszabályban ki is hirdette, hogy levágja Magyarországot az orosz gázról és kőolajról, és megtiltja a hatósági rezsicsökkentést” – mondta a kormányszóvivő, megjegyezve, „ez mind a háborús tervük része”.

Vitályos Eszter szerint Brüsszel Ukrajnáért képes lenne háromszorosára emelni a magyar családok rezsijét.

„Mindent előkészítettek, már csak egy brüsszeli bábkormány hiányzik nekik, amely végre is hajtja mindezt” – vélekedett, hozzátéve, hogy „pontosan tudják, amíg nemzeti kormány van Magyarországon, mindent megteszünk azért, hogy ne a magyar családok fizessék meg a háború és Ukrajna működtetésének árát”.

„Tizenkét éve védjük a rezsicsökkentést, még ebben a háborús időszakban is” – jelentette ki a politikus.

Vitályos Eszter beszámolt arról, hogy a kormány pert indít az Európai Bíróságon a „brüsszeli bizottság ellen, amely a frissen kihirdetett rendeletével egyszerűen el akarja vágni Magyarországot az orosz gáztól és kőolajtól”.

A kormányszóvivő szerint ezekkel a lépésekkel Brüsszel teljesen felborítaná Magyarország energiabiztonságát, legalább háromszorosára emelné a rezsit, és ezer forint fölé „lökné” a benzin árát.

„Egyszerűen nem érdekli őket, hogy ebbe magyar családok belerokkanhatnak. Brüsszelnek ma már semmi más nem fontos, csak Ukrajna” – mondta Vitályos Eszter.

Elmondása szerint a kormány azért indította el a nemzeti petíciót, hogy „világosan megüzenjük: nem fizetünk”.

„Nem fizetünk a háborúért. Nem fizetünk Ukrajnáért. Nem fizetünk magasabb rezsit!” – sorolta.

Az emberektől azt kérte, csatlakozzanak a petícióhoz, töltsék ki, és mondják el minél többen: nem fizetünk!

„A magyarok pénzét nem áldozzuk fel Ukrajnáért és a háborúért” – hangsúlyozta Vitályos Eszter.