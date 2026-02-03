Brüsszel nem enged

Az Európai Bizottság elnöke telefonon egyeztetett Zelenszkijjel, majd bejelentette, hogy az EU rövid időn belül bemutatja a huszadik oroszellenes szankciós csomagot. Brüsszel a korábbi kudarcok ellenére tovább fokozná a nyomást Moszkván.

Az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen február 2-án telefonon egyeztetett Volodimir Zelenszkijjel, és megígérte, hogy hamarosan bemutatják az Oroszország elleni huszadik szankciós csomagot.

Telefon Zelenszkijjel: Von der Leyen újabb szankciókat ígért

Ma délután beszéltem Zelenszkij elnökkel az e heti béketárgyalások előtt. Nagyon hamar bemutatjuk a huszadik szankciós csomagunkat – írta bejegyzésében az X közösségi oldalon.

Ursula von der Leyen hozzátette, hogy az új korlátozások célja Oroszországra gyakorolt nyomás további fokozása, vette észre az Origo.

Zelenszkij a Telegram-csatornáján közölte, hogy folyamatosan zajlik az új szankciós csomag kidolgozása. Egyben köszönetet mondott az Európai Uniónak az Ukrajnába szállított áramfejlesztőkért, különösen az ukrán energiarendszer összeomlása közepette. Elmondása szerint szó esett a Kijevnek szánt biztonsági garanciák kérdéséről is.

Korábban Kaja Kallas, az uniós diplomácia vezetője január 29-én megerősítette, hogy az EU tagállamainak vezetői február 24-én tervezik elfogadni a huszadik oroszellenes szankciós csomagot.

A Bloomberg január 30-án arról számolt be, hogy az Európai Unió a jelenlegi orosz olajra vonatkozó árplafont tengeri szállítási tilalommal válthatja fel. A tervek szerint az európai vállalatok nem nyújthatnának biztosítási és szállítási szolgáltatásokat az orosz olaj tengeri exportjához, függetlenül annak árától.

A Bloomberg szerint az új szankciós csomag akár az orosz réz és platina importjának betiltását is tartalmazhatja. A korlátozások emellett érinthetik az irídiumot és a ródiumot is.