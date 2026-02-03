Az ukránok az életet választanák

Az emberéletek megóvása fontosabb a területeknél, Ukrajnának sürgősen békére van szüksége – fejtette ki az egyik ukrajnai frontközeli régió kormányzója egy nyugati lapinterjúban.

Vitalij Kim, Mikolajiv megye katonai kormányzója a brit The Independent lapnak arról beszélt, hogy bár a területek fontosak, de az emberéletek azért fontosabbak, s jelenleg annyira kiszámíthatatlan a helyzet, hogy nem tudjuk, mi lesz holnap.

„Számomra a győzelmet az 1991-es határok jelentenék, s az, hogy az emberek boldogak, és nem halnak meg. Mindenki rettenetesen elfáradt. Ezért az ukrán nép számára a győzelmet most az jelentené, ha véget érne a háború és az ország olyan biztonsági garanciákhoz jutna, melyek révén gyermekeink úgy tudnának élni, amint a háború kirobbanása előtt” – érvelt Vitalij Kim.

Mikolajiv régió kormányzója szerint országának „nincs ideje”, és nagyon kimerült a háború négy éve alatt.

A politikus attól tart, hogy az idő nem kedvez Kijevnek, mert bár az orosz gazdaság is rossz állapotban van, de képes lehet tovább kitartani, vette észre a kiszo.net.

Szerinte a legnagyobb gondot nem is a fegyverek, a rakéták hiánya okozza, hanem az, hogy fogy az ukrán lakosság és mindenki a végletekig kimerült már. „A mi katonáink nem tudnak még további négy-tíz évig harcolni” – fogalmazott az országos hírű mikolajivi katonai kormányzó.