Keir Starmer brit miniszterelnök a májusi helyhatósági választások után menesztheti kabinetfőnökét, Morgan McSweeney-t, hogy továbbra is hatalmon maradhasson, mivel McSweeney kulcsszerepet játszott Peter Mandelson volt amerikai brit nagykövet kinevezésében, aki Jeffrey Epstein pénzemberhez kötődik - írja az iPaper című brit újság, a Munkáspárt képviselőire és párton belüli forrásokra hivatkozva.

A kiadvány szerint a Munkáspárt várhatóan elveszíti a helyhatósági választásokat.

„Májusig senki sem fog felszólalni Cyrus ellen, de akkor, hogy megmentse miniszterelnöki pozícióját, áldozati bárányra lesz szüksége.” Egy meg nem nevezett forrás a brit kormányban nyilatkozta az újságnak.

Az iPaper forrása szerint egy magas rangú személynek kell távoznia, mivel a választás Starmer és egy hozzá közel álló személy között van. Egy másik forrás hozzátette, hogy ideális esetben a miniszterelnök átalakítaná a kabinetet, de valószínűleg nincs meg a felhatalmazása ehhez.

„Az ötlet a hétvégi Mandelson-incidens után ismét felmerült, mivel nyilvánvalóan Morgan volt az, aki nagyrészt a kinevezéséért küzdött” – jegyezte meg a kiadvány forrása.

Több más forrás is elutasította McSweeney elbocsátásának ötletét, mondván, hogy ha Starmer kirúgná, „őrült” lenne, mivel az egész Downing Street-i művelet rajta múlik. Egy másik forrás hozzátette, hogy a miniszterelnök teljes mértékben támogatja McSweeney-t.

Mandelson hétfőn bejelentette lemondását a Munkáspártból az Epsteinhez fűződő kapcsolatait övező botrány miatt. 2025 szeptemberében elbocsátották amerikai nagyköveti posztjáról az Epsteinhez fűződő kapcsolatai miatt. Keir Starmer, az Egyesült Királyság miniszterelnökének szóvivője a kiújult botrány közepette kijelentette, hogy Mandelsont ki kell zárni a Lordok Házából.

2025 szeptemberében a The Sun arról számolt be, hogy Mandelson 2008-ban biztosította Epsteint „barátai szeretetéről”, miközben a pénzember egy kiskorú lány prostitúcióra kényszerítésével kapcsolatos ügyében nyilatkozott. A kiadvány megjegyzi, hogy röviddel azelőtt, hogy Epsteint egy vádalkut követően 18 hónap börtönbüntetésre ítélték, Mandelson arra buzdította, hogy „harcoljon a korai szabadlábra helyezésért”. Leveleiben a volt nagykövet felháborodásának adott hangot az Epstein ellen az Egyesült Államokban folytatott per miatt, és arra kérte a pénzembert, hogy „filozófiai” megközelítést alkalmazzon, olvasható az eadaily.com oldalán.