Külföld

A szíriai biztonsági erők bevonultak Kamisliba

A megállapodás szerint ezek az erők adminisztratív feladatokat fognak ellátni

MH/MTI
 2026. február 3. kedd. 23:13
A szíriai belbiztonsági erők bevonultak kedden az északkeleti Haszaka tartományban lévő Kamisli városba – jelentette a SANA szíriai hírügynökség.

A szíriai biztonsági erők bevonultak Kamisliba
A szíriai kormány belső biztonsági erői bevonultak északkelet-szíriai városokba
Fotó: AFP/Bakr Alkasem

A város feletti ellenőrzést a damaszkuszi kormány és a Szíriai Demokratikus Erők (SDF) között a múlt héten megkötött megállapodás értelmében vették át a belbiztonsági erők.

A megállapodás szerint ezek az erők adminisztratív feladatokat fognak ellátni a városban, de annak biztonságát továbbra is a kurdok rendfenntartó szerve szavatolná.

Helyszíni beszámolók szerint a mind ez idáig kurd irányítású Kamisliben a nap folyamán szigorú kijárási tilalom volt érvényben.

Előző nap a biztonsági erők már bevonultak a tartomány azonos nevű székhelyére, Haszakába is, illetve az Aleppó tartományban lévő Ajn el-Arab városba is.

Ugyancsak kedden Ahmed es-Saraa elnök találkozott az SDF-fel szemben álló Kurd Nemzeti Tanács küldöttségével, és a megbeszélésen ismét aláhúzta: Damaszkusz elkötelezett abban, hogy érvényesüljenek a kurdoknak az alkotmányban biztosított jogai - derült ki az elnöki hivatal közleményéből.

A szíriai kormány és az SDF január végén állapodott meg átfogó tűzszünetben, valamint a katonai és közigazgatási szervek fokozatos integrációjában. Az Egyesült Államok történelmi mérföldkőnek nevezte a lépést az ország egységének és megbékélésének elérése szempontjából.

