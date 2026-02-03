A szíriai biztonsági erők bevonultak Kamisliba

A szíriai belbiztonsági erők bevonultak kedden az északkeleti Haszaka tartományban lévő Kamisli városba – jelentette a SANA szíriai hírügynökség.

A város feletti ellenőrzést a damaszkuszi kormány és a Szíriai Demokratikus Erők (SDF) között a múlt héten megkötött megállapodás értelmében vették át a belbiztonsági erők.

A megállapodás szerint ezek az erők adminisztratív feladatokat fognak ellátni a városban, de annak biztonságát továbbra is a kurdok rendfenntartó szerve szavatolná.

Helyszíni beszámolók szerint a mind ez idáig kurd irányítású Kamisliben a nap folyamán szigorú kijárási tilalom volt érvényben.

Előző nap a biztonsági erők már bevonultak a tartomány azonos nevű székhelyére, Haszakába is, illetve az Aleppó tartományban lévő Ajn el-Arab városba is.

Ugyancsak kedden Ahmed es-Saraa elnök találkozott az SDF-fel szemben álló Kurd Nemzeti Tanács küldöttségével, és a megbeszélésen ismét aláhúzta: Damaszkusz elkötelezett abban, hogy érvényesüljenek a kurdoknak az alkotmányban biztosított jogai - derült ki az elnöki hivatal közleményéből.

A szíriai kormány és az SDF január végén állapodott meg átfogó tűzszünetben, valamint a katonai és közigazgatási szervek fokozatos integrációjában. Az Egyesült Államok történelmi mérföldkőnek nevezte a lépést az ország egységének és megbékélésének elérése szempontjából.