A szíriai biztonsági erők bevonultak Kamisliba
A város feletti ellenőrzést a damaszkuszi kormány és a Szíriai Demokratikus Erők (SDF) között a múlt héten megkötött megállapodás értelmében vették át a belbiztonsági erők.
A megállapodás szerint ezek az erők adminisztratív feladatokat fognak ellátni a városban, de annak biztonságát továbbra is a kurdok rendfenntartó szerve szavatolná.
Helyszíni beszámolók szerint a mind ez idáig kurd irányítású Kamisliben a nap folyamán szigorú kijárási tilalom volt érvényben.
Előző nap a biztonsági erők már bevonultak a tartomány azonos nevű székhelyére, Haszakába is, illetve az Aleppó tartományban lévő Ajn el-Arab városba is.
Ugyancsak kedden Ahmed es-Saraa elnök találkozott az SDF-fel szemben álló Kurd Nemzeti Tanács küldöttségével, és a megbeszélésen ismét aláhúzta: Damaszkusz elkötelezett abban, hogy érvényesüljenek a kurdoknak az alkotmányban biztosított jogai - derült ki az elnöki hivatal közleményéből.
A szíriai kormány és az SDF január végén állapodott meg átfogó tűzszünetben, valamint a katonai és közigazgatási szervek fokozatos integrációjában. Az Egyesült Államok történelmi mérföldkőnek nevezte a lépést az ország egységének és megbékélésének elérése szempontjából.