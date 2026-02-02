2026. február 2., hétfő

Előd

EUR 381.86 Ft
USD 320.62 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Külföld

„Zelenszkij téved, ha azt hiszi, hogy visszaszerezheti az elvesztett területeket"

A „Másik Ukrajna” mozgalom vezetője szerint

MH
 2026. február 2. hétfő. 8:39
Frissítve: 2026. február 2. 9:17
Megosztás

Kijev nem tudja visszaszerezni az elvesztett területeket, Volodimir Zelenszkij ezzel kapcsolatos szavai abszurdak – idézte az „Ellenzéki platform – Az életért” párt volt vezetőjét, Viktor Medvedcsukot az Orosz Hírek.

„Zelenszkij téved, ha azt hiszi, hogy visszaszerezheti az elvesztett területeket"
Viktor Medvedcsuk: "Zelenszkij téved, ha azt hiszi, hogy visszaszerezheti az elvesztett területeket" - Képünkön Medvedcsuk ukrán törvényhozó, akit Vlagyimir Putyin orosz elnök legfőbb kijevi szövetségesének tekintenek
Fotó: AFP/Stringer

„Ha a véres bohóc azt hiszi, hogy később valahogy visszaszerezheti ezeket a területeket, akkor nagyot téved” – közölte az Ukrajnában betiltott párt korábbi vezetője.

A politikus abszurdnak nevezte Zelenszkij kijelentéseit a területi kérdéssel kapcsolatban.

„Először is, Zelenszkij itt kijelenti, hogy nem adja át harc nélkül a Zaporizsjai atomerőművet, bár már régen harc nélkül átadta, és vissza sem tudja szerezni, és a front egyre közelebb kerül Zaporizsjához (a régió székhelyéhez). Másodszor, a „maradunk, ahol vagyunk” feltételek teljesítése, amelyhez ő is ragaszkodik, egyértelműen Ukrajna területi integritásának megsértését jelenti” – jegyezte meg Medvedcsuk.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink