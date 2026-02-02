Kijev nem tudja visszaszerezni az elvesztett területeket, Volodimir Zelenszkij ezzel kapcsolatos szavai abszurdak – idézte az „Ellenzéki platform – Az életért” párt volt vezetőjét, Viktor Medvedcsukot az Orosz Hírek .

„Ha a véres bohóc azt hiszi, hogy később valahogy visszaszerezheti ezeket a területeket, akkor nagyot téved” – közölte az Ukrajnában betiltott párt korábbi vezetője.

A politikus abszurdnak nevezte Zelenszkij kijelentéseit a területi kérdéssel kapcsolatban.

„Először is, Zelenszkij itt kijelenti, hogy nem adja át harc nélkül a Zaporizsjai atomerőművet, bár már régen harc nélkül átadta, és vissza sem tudja szerezni, és a front egyre közelebb kerül Zaporizsjához (a régió székhelyéhez). Másodszor, a „maradunk, ahol vagyunk” feltételek teljesítése, amelyhez ő is ragaszkodik, egyértelműen Ukrajna területi integritásának megsértését jelenti” – jegyezte meg Medvedcsuk.