Zelenszkij egyetlen feltételhez kötötte, hogy ő marad-e az ukrán elnök

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök egy cseh lapnak adott interjújában kijelentette, egyelőre nem tudja biztosan, pályázik-e a második elnöki ciklusra. Azt állította, ez attól függ, hogyan ér véget Oroszország Ukrajna elleni háborúja. Ugyanakkor elismerte, hogy időnként mégis elgondolkodik ezen.

„Néha gondolkodom rajta” – hangsúlyozta Zelenszkij. Emellett megkérdezték tőle azt is, van-e személyes vágya arra vonatkozóan, mit szeretne tenni, amint véget ér a háború.

„Néha egyszerűen csak egy kicsit több időt szeretnék a gyermekeimmel tölteni. És őszintén szólva, ma már mindegy, hol” – felelte az ukrán elnök az Unian szerint, vette észre a karpatalja.info.