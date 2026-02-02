Külföld
Zelenszkij egyetlen feltételhez kötötte, hogy ő marad-e az ukrán elnök
Időnként elgondolkodik
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök
Fotó: AFP/Alex Mita
„Néha gondolkodom rajta” – hangsúlyozta Zelenszkij. Emellett megkérdezték tőle azt is, van-e személyes vágya arra vonatkozóan, mit szeretne tenni, amint véget ér a háború.
„Néha egyszerűen csak egy kicsit több időt szeretnék a gyermekeimmel tölteni. És őszintén szólva, ma már mindegy, hol” – felelte az ukrán elnök az Unian szerint, vette észre a karpatalja.info.