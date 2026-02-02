2026. február 2., hétfő

Előd

Külföld

Zelenszkij egyetlen feltételhez kötötte, hogy ő marad-e az ukrán elnök

Időnként elgondolkodik

MH
 2026. február 2. hétfő. 11:07
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök egy cseh lapnak adott interjújában kijelentette, egyelőre nem tudja biztosan, pályázik-e a második elnöki ciklusra. Azt állította, ez attól függ, hogyan ér véget Oroszország Ukrajna elleni háborúja. Ugyanakkor elismerte, hogy időnként mégis elgondolkodik ezen.

Zelenszkij egyetlen feltételhez kötötte, hogy ő marad-e az ukrán elnök
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök
Fotó: AFP/Alex Mita

„Néha gondolkodom rajta” – hangsúlyozta Zelenszkij. Emellett megkérdezték tőle azt is, van-e személyes vágya arra vonatkozóan, mit szeretne tenni, amint véget ér a háború.

„Néha egyszerűen csak egy kicsit több időt szeretnék a gyermekeimmel tölteni. És őszintén szólva, ma már mindegy, hol” – felelte az ukrán elnök az Unian szerint, vette észre a karpatalja.info.

