Zelenszkij: A háborút be kell fejezni

Ukrajna készen áll a konkrét lépésekre

 2026. február 3. kedd. 7:51
"Az Ukrajna és Oroszország közötti háborút be kell fejezni. Ukrajna készen áll a konkrét lépésekre. Úgy véljük, hogy valóban elérhető a méltó és tartós béke” - idézte Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szavait az Orosz Hírek.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök
Fotó: AFP/Petras Malukas

A békefolyamat új tárgyalási fordulója február 4–5-én lesz Abu-Dzabiban, közölte korábban a Kreml. Az Axios szerint az amerikai elnök különmegbízottja, Steve Witkoff is részt vesz a tárgyalásokon.

Zelenszkij elmondta, hogy az ukrán delegáció kétoldalú találkozókat is tart az amerikai delegációval. A elnök szerint Kijevben úgy vélik, hogy az Ukrajna és az Egyesült Államok által kidolgozott kétoldalú biztonsági garanciákról szóló dokumentum készen áll, és „további érdemi munkára számítanak a helyreállítási és gazdasági fejlesztési dokumentumok terén”.

Az előzményekhez tartozik, hogy a biztonsági garanciákról Ukrajnával való megállapodásról korábban Marco Rubio amerikai külügyminiszter beszélt. Ugyanakkor az orosz külügyminisztérium és a Kreml hangsúlyozta, hogy a megállapodást nem egyeztették a orosz féllel.

Vlagyimir Putyin orosz elnök azt mondta, hogy Moszkva kész a békés rendezésre a konfliktus kiváltó okainak megszüntetésével és a 2024 nyarán megfogalmazott feltételek mellett.

