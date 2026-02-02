Újabb orosz támadást érte éjjel Ukrajnát

Az orosz hadsereg egy ballisztikus rakétával, valamint 171 drónnal indított támadást ukrajnai célpontok ellen hétfőre virradóra, a csapásmérő eszközök több mint 90 százalékát a légvédelem megsemmisítette, a támadásban többen megsebesültek – közölték katonai és helyhatósági forrásokra hivatkozva ukrán hírügynökségek és hírportálok.

A légvédelem 157 drónt lelőtt, illetve rádióelektronikai eszközök bevetésével az eredeti pályájukról eltérített, 8 helyszínen az Iszkander-M típusú ballisztikus rakéta és 12 drón becsapódását észlelték – jelentette hétfőn a légierő parancsnokságának Telegram-csatornája. A hivatalos közlemény kiadásának időpontjában még tartott a támadás, néhány drón az Ukrajna által ellenőrzött légtérben tartózkodott.

Hétfőre virradó éjjel Cserkaszi megyét tömeges dróntámadás érte, az előzetes adatok szerint több helyszínen négy ember megsebesült – közölte Ihor Taburec katonai kormányzó Telegram-bejegyzését idézve az Unian hírügynökség. A legutóbbi és a korábbi tömeges rakéta- és dróntámadások következményei miatt február 2-án a délelőtti óráktól az áramszolgáltató vállalat a cserkaszi régióban vészhelyzeti üzemszüneti ütemtervet vezetett be.

A DTEK, Ukrajna legnagyobb magántulajdonban lévő energetikai vállalatának sajtószolgálata arról számolt be, hogy Kijevben és környékén, valamint Zsitomir, Szumi és Csernyihiv megyékben is vészhelyzeti áramkimaradások tapasztalhatók, és egyben „rendkívül takarékos” áramfelhasználásra kérik a fogyasztókat.