Új időpontokat tűztek ki az ukrajnai béketárgyalásokra Abu Dhabiban

A Moszkva és Kijev közötti, a háború befejezéséről szóló tárgyalások elhalasztásra kerültek. A Kreml szerint időbeli okok miatt. Most azonban új megállapodás született.

A Kreml megerősítette, hogy a hét közepén sor kerül a következő tárgyalási fordulóra Ukrajnával és az Egyesült Államokkal a háború lehetséges befejezéséről. Az Egyesült Arab Emírségekben tartandó találkozót eredetileg vasárnapra tervezték, mondta Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője Moszkvában az Interfax orosz hírügynökségnek.

Új időpont: február 4. és 5.

De a három delegációnak további időpont-egyeztetésekre volt szüksége. „Most a második forduló szerdán és csütörtökön Abu Dhabiban lesz” – hangsúlyozta a szóvivő. Az ukrán elnök, Volodimir Zelenszkij is február 4-ét és 5-ét nevezte meg új időpontként.

„Ukrajna készen áll a tárgyalásokra, és olyan eredményt szeretnénk elérni, amely közelebb visz minket a háború valódi és méltó befejezéséhez” – közölte Zelenszkij a Telegramon. Csak a múlt héten Oroszország 980 drónnal és csaknem 1100 sikló bombával támadta Ukrajnát. Az országnak sürgősen légvédelmi rakétákra van szüksége - írja a focus.de.

Peszkov: A részleges fegyverszünet csak vasárnapig volt érvényben

Január közepén az ukrán és orosz tárgyalók Abu Dhabiban hosszabb szünet után először újra közvetlenül tárgyaltak; az Egyesült Államok közvetítőként ült az asztalhoz. Peszkov szerint nem kell hozzátenni semmit ahhoz, hogy a bejelentett támadási szünet az ukrán energiaellátó létesítmények ellen csak vasárnapig volt érvényben.