Túlzsúfolt börtönök Belgiumban

Belgium börtönférőhelyek bérlését mérlegeli Észtországban, hogy ott helyezze el az illegális tartózkodási státuszú elítélteket a belga büntetésvégrehajtási intézmények túlzsúfoltságának enyhítésére – írta a Le Soir belga napilap hétfőn.

A belgiumi börtönökben túlzsúfoltság és az egészségügyi ellátáshoz való elégtelen hozzáférés a sürgető problémák közé tartozik

Annelies Verlinden igazságügyi és Anneleen Van Bossuyt menekültügyi és migrációs miniszter hétfőn kétnapos látogatásra utazott a balti államba, hogy felmérje a lehetséges együttműködés feltételeit.

A külföldi börtönkapacitások bérlése a kormány által vizsgált megoldások egyike a belga börtönök túlzsúfoltságának kezelésére. Korábban Koszovóban és Albániában is történtek már előzetes tárgyalások és helyszíni látogatások.

Verlinden szerint amennyiben azok az elítéltek, akik Belgiumban nem rendelkeznek tartózkodási engedéllyel, külföldön tölthetik le büntetésüket, és ez egyszerre biztosítja az ítéletek megfelelő végrehajtását és jelentős tehermentesítést jelent a belga büntetésvégrehajtás számára. Hozzátette: így több erőforrás juthat a fogvatartottak társadalmi reintegrációját segítő programokra.

A miniszterek közleménye szerint a belga menekültügyi hatóságok kutatóintézete, a Cedoca Észtországot olyan stabil jogállamként írja le, amely tiszteletben tartja az emberi jogokat, ezért alkalmas lehet együttműködésre.

Van Bossuyt hangsúlyozta: az elsődleges cél továbbra is az érintettek hazatérése a származási országukba, de ha ez nem lehetséges, Belgium a külföldön történő fogva tartás megoldását is mérlegeli. Véleménye szerint ez egyszerre növelheti a közbiztonságot, csökkentheti a belga börtönökre nehezedő nyomást, és elrettentő hatással is járhat.

A miniszterek látogatási programjában szerepel egy találkozó Liisa-Ly Pakosta észt igazságügyi és digitalizációs miniszterrel, valamint egy tallinni börtön megtekintése. Észtországot nemzetközileg is elismerik erősen digitalizált igazságügyi és büntetésvégrehajtási rendszere miatt, és a balti állam korábban már Svédországgal is folytatott hasonló együttműködést.

A belga kormány szerint az ország összes fogvatartottjának egyharmada nem rendelkezik tartózkodási engedéllyel Belgiumban. Az országban jelenleg 13 501 fogvatartott van 11 049 férőhelyes kapacitás mellett.