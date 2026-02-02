2026. február 3., kedd

Előd

Trump perrel fenyegette a Grammy-gála műsorvezetőjét

A Fehér Ház vezetője tehetségtelennek és szánalmasnak nevezte a komikust

MH
 2026. február 2. hétfő. 23:17
Donald Trump amerikai elnök azzal fenyegetőzött, hogy „egy csomó” pénzt perel ki a Grammy-gála műsorvezetőjétől, Trevor Noahtól, amiért az utóbbi megjegyzést tett a botrányos pénzember, Jeffrey Epsteinnel való kapcsolatáról.

Trump perrel fenyegette a Grammy-gála műsorvezetőjét
Trevor Noah botrányosan nyilatkozott az amerikai elnökről a Grammy-gálán
Fotó: AFP/Getty Images/Getty Images North America/Kevin Winter

Noah egy teljes kudarc, jobb lenne, ha tisztázná a tényeket, és gyorsan. Úgy tűnik, hogy ügyvédeimet kell elküldenem, hogy bepereljék ezt a szánalmas, tehetségtelen, ostoba műsorvezetőt, és egy csomó pénzt pereljenek ki tőle. Készülj fel, Noah. Szándékomban áll szórakozni veled! – írta Trump.

A díjátadó ünnepségen Billy Eilish énekesnőnek átadva a díjat Noah kijelentette, hogy a Grammy olyan díj, amelyet minden művész szeretne megkapni, „majdnem annyira, mint Trump Grönlandot”, mert Epstein halála után „új szigetre van szüksége, hogy Bill Clintonnal szórakozhasson”.

