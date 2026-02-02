Külföld
Trump perrel fenyegette a Grammy-gála műsorvezetőjét
A Fehér Ház vezetője tehetségtelennek és szánalmasnak nevezte a komikust
Trevor Noah botrányosan nyilatkozott az amerikai elnökről a Grammy-gálán
Fotó: AFP/Getty Images/Getty Images North America/Kevin Winter
Noah egy teljes kudarc, jobb lenne, ha tisztázná a tényeket, és gyorsan. Úgy tűnik, hogy ügyvédeimet kell elküldenem, hogy bepereljék ezt a szánalmas, tehetségtelen, ostoba műsorvezetőt, és egy csomó pénzt pereljenek ki tőle. Készülj fel, Noah. Szándékomban áll szórakozni veled! – írta Trump.
A díjátadó ünnepségen Billy Eilish énekesnőnek átadva a díjat Noah kijelentette, hogy a Grammy olyan díj, amelyet minden művész szeretne megkapni, „majdnem annyira, mint Trump Grönlandot”, mert Epstein halála után „új szigetre van szüksége, hogy Bill Clintonnal szórakozhasson”.