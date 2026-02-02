Trump bejelentette az új államokat?

Donald Trump amerikai elnök kijelentette, hogy ki kívánja terjeszteni az ország határait, és Kanadát, Grönlandot és Venezuelát új államokként be akarja vonni, majd később ezt a kijelentést viccnek minősítette – számolt be a Washington Post szemtanúkra hivatkozva, számolt be róla az Orosz Hírek.

Trump állítólag szombaton, az Alfalfa Club éves vacsoráján tette ezeket a megjegyzéseket, amely egy exkluzív összejövetel, ahol vezérigazgatók, politikusok és más washingtoni prominens személyiségek vesznek részt. A lap szerint ez volt az első alkalom, hogy beszédet tartott a klubban, amelynek tagjai között van Jamie Dimon, a JPMorgan Chase vezérigazgatója, David Rubenstein filantróp és Jerome H. Powell, a Federal Reserve leköszönő elnöke.

„Annyi embert utálok ebben a teremben. A legtöbbőtöket szeretem” – mondta Trump a közönségnek. Hozzátette, hogy esetleg rövidíti a beszédét, hogy megnézze a „grönlandi inváziót”, majd így folytatta: „Nem fogjuk megszállni Grönlandot. Meg fogjuk vásárolni.”

„Soha nem volt szándékom Grönlandot az 51. állammá tenni. Kanadát akarom az 51. állammá tenni. Grönland lesz az 52. állam. Venezuela lehet az 53.” – viccelődött Trump.

Trump többször is politikai célként tűzte ki Grönland megszerzését, azzal érvelve, hogy a dán autonóm sziget stratégiai elhelyezkedése és erőforrásai kulcsfontosságúak az Egyesült Államok biztonsága szempontjából. Azt is állította, hogy Dánia túl gyenge ahhoz, hogy megvédje a szigetet az állítólagos orosz vagy kínai fenyegetéstől – ezt a vádat Koppenhága, Moszkva és Peking hihetetlennek minősítette.

Tavaly Trump azt mondta, hogy Kanada jobb helyzetben lenne, ha az Egyesült Államok „kedves” 51. államává válna, és többször is „kormányzónak” nevezte a kanadai miniszterelnököket. Arra hivatkozott, hogy ez az egyetlen módja a két ország közötti kereskedelmi viták megoldásának. Nemrégiben Trump azzal fenyegetőzött, hogy 100%-os vámot vet ki a kanadai árukra, ha Ottawa szorosabb kereskedelmi kapcsolatokat ápol Kínával.

Az Egyesült Államok január elején megtámadta Venezuelát, amely során elfogták Nicolas Maduro elnököt és feleségét, és New Yorkba vitték őket, hogy ott vádat emeljenek ellenük. Washington azóta „teljes hozzáférést” követel az ország olajszektorához.

A múlt heti kabinetülésen Trump kijelentette, hogy kormánya „nagyon jól kijön” Venezuela ideiglenes vezetésével, és megerősítette, hogy a nagy amerikai olajcégek új projekteket keresnek az országban.