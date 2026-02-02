Külföld
Több ezer háztartás maradt áram és fűtés nélkül
Fagy, sötétség, leállt fűtés - komoly gondok Lengyelországban
Lengyelországban az utóbbi napok a leghidegebbek eddig az idei télen, hétfőre virradóan több helyen mínusz 28 Celsius-fokot mértek, és a hőmérséklet napközben is mínusz 19 és mínusz 13 fok között mozgott.
Az RCB szóvivője közölte: az időjárási viszonyok miatt jelenleg 3500 háztartás van áramszolgáltatás nélkül. Megerősítette továbbá: az utóbbi 24 órában három ember halt meg kihűlés következtében, november eleje óta pedig 40.
Az erős fagy miatt hétfő délután a lengyel meteorológiai intézet (IMGW) keddre és szerdára is figyelmeztetéseket adott ki.
Gdansk és Sopot városok vezetése hétfő délután közölte: válságstábot állítottak fel, miután meghibásodott a helyi hőerőmű, és ennek következtében Gdansk hét kerületében és egész Sopotban "fűtési zavarok és ellátási szünetek fordulhatnak elő". A lakásokban ezért 15-18 Celsius-fok körüli hőmérséklet várható. A hőerőmű meghibásodott elemének újbóli üzembe helyezését szerdára tervezik – jelezték.
A hideg miatt több mint 300 lengyelországi iskolában felfüggesztették a tanítást, illetve távoktatásra álltak át.
A városi önkormányzatok melegedősátrakat és ingyenes autóbuszokat bocsátottak rendelkezésre, a rendőrség pedig az elhagyott épületeket, a lépcsőházakat és egyéb helyeket ellenőrzi, hogy segítséget nyújtson az ott magukat meghúzó, rászoruló embereknek.