Tarthatatlan a helyzet Németországban és az Egyesült Királyságban

Németországban és az Egyesült Királyságban az elmúlt években meredeken nőtt a késes támadások száma, elsősorban a fiatal, migrációs hátterű férfiak az elkövetők. A jelenség a szociális problémákra, az integrációs nehézségekre és a mentális zavarokra is rávilágít, miközben a hatóságok eltérő, de eddig korlátozott hatékonyságú intézkedésekkel próbálják visszaszorítani a bűncselekményeket.

Az elmúlt években Németországban és az Egyesült Királyságban meredeken emelkedett a késes támadások száma, ami mindkét országban a közbiztonságról, a bevándorlásról és az integrációról szóló viták középpontjába került – írja elemzésében a Migrációkutató Intézet.

A késes erőszak sajátossága, hogy az elkövetéshez használt eszközök könnyen hozzáférhetők, gyakran legálisan beszerezhetők, ezért a jelenség kezelése jóval nehezebb, mint a lőfegyverrel vagy robbanóanyaggal elkövetett támadások esetében.

Németországban a rendőrségi bűnügyi statisztika 2021-től rögzíti országosan külön kategóriában a késes támadásokat. Abban az évben ugyanis összesen 10 917 ilyen incidenst regisztráltak, ami az összes bűncselekmény 6,6 százalékát tette ki.

Ezen belül 7071 eset veszélyes vagy súlyos testi sértéshez, míg 3060 rabláshoz kapcsolódott. Egy évvel később, 2022-ben a regisztrált késes támadások száma 12 355-re nőtt, ami közel 13 százalékos emelkedést jelentett.

2024-re ugrásszerű növekedés következett be, és 29 014 késes támadást rögzítettek országos szinten. Németországban 2021 és 2024 közötti időszakban a késes támadások száma összességében 44,3 százalékkal emelkedett.

A tömeges késelések Németországban ritkábbak, de számuk 2021 óta növekvő tendenciát mutat. Ezeknél az eseteknél gyakran mentális zavarok vagy iszlamista szélsőséges motivációk mutathatók ki, ugyanakkor a hatóságok hangsúlyozzák, hogy nem egységes jelenségről van szó: az elkövetők között migrációs hátterű és német állampolgárok egyaránt megtalálhatók.

A demográfiai adatok szerint az elkövetők körülbelül 90 százaléka férfi, többségük 21 év feletti, ugyanakkor a 14–20 éves korosztályban is jelentős az arányuk. A külföldi állampolgárok 33 és 50 százalék között követnek el késes támadásokat, ami mind a teljes német lakossághoz, mind a 14–60 év közötti férfi népességhez képest felülreprezentáltságot jelent.

A szövetségi rendőrség, a Bundespolizei adatai szerint a legtöbb késes támadást német állampolgárok követik el, ugyanakkor kiemelkedően magas a szíriai, török, algériai, iraki és afgán elkövetők száma, valamint az európai bevándorlók közül a lengyel és ukrán állampolgárok aránya.

Az Egyesült Királyságban is drámaian nő a késes támadások száma

Az Egyesült Királyságban a brit statisztikai hivatal adatai szerint Angliában és Walesben a késsel elkövetett súlyos bűncselekmények száma a 2010-es évek elejéhez képest közel 87 százalékkal nőtt, ami európai összehasonlításban is kiugró értéknek számít.

A brit adatok szerint a késes bűncselekmények jelentős részét fiatalok követik el. A 2024 márciusát megelőző egy évben több mint 3 200 olyan esetet regisztráltak, amelyben 10–17 éves gyermekek késsel vagy más támadó fegyverrel követtek el bűncselekményt, és amely megrovással vagy elítéléssel végződött. Ugyanebben az időszakban a késsel elkövetett 262 emberölésből 57 esetben az elkövető 25 év alatti volt.

Londonban a késes bűncselekmények elkövetői és áldozatai között kiemelkednek az etnikai kisebbségekhez tartozó személyek.

Míg a város lakosságának 43 százaléka tartozik ebbe a demográfiai csoportba, addig a késes bűncselekmények elkövetőinek és áldozatainak körében arányuk eléri az 50 százalékot. A sérüléssel járó támadások elkövetőinek 83 százaléka férfi, 35 százalékuk 17–24 év közötti, és 69 százalék fekete, dél-ázsiai vagy más etnikai kisebbségi háttérrel rendelkezik.

A politikai reakciók mindkét országban eltérőek

Németországban a kormány 2024 végén és 2025-ben szigorította a fegyverviselési szabályokat, késtilalmi zónákat vezetett be a tömegközlekedésben és nyilvános rendezvényeken, valamint felgyorsította a súlyos bűncselekményeket elkövető migránsok kitoloncolását.

Az Egyesült Királyságban ezzel szemben elsősorban az eszközökre koncentrálnak: betiltották többek között az úgynevezett „Rambó-késeket” és „zombiölő késeket”, országos fegyverleadási programokat indítottak, és a prevencióra, valamint a mentális egészség védelmére helyezik a hangsúlyt.

A késes erőszak terjedése nemcsak biztonsági, hanem súlyos társadalmi és integrációs kihívás is, amely hosszú távon meghatározza Nyugat-Európa közbiztonsági és politikai vitáit.

