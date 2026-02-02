Súlyos lesz a drónhelyzet a brit bázisok egén

2025-ben 266 drónokkal kapcsolatos eseményt jegyeztek fel az Egyesült Királyság katonai bázisai fölött, s ez jelentős növekedés a 2024-ben észlelt 126-hoz képest - írja friss cikkében a BBC. Mint olvasható, a kormányzati források szerint az incidensek némelyikével kapcsolatban „nem zárhatják ki az ellenséges állami szereplők jelenlétét". Aláhúzzák, a helyzet várhatóan évről-évre rosszabbodni fog.

A katonai személyzetnek jelenleg nincs jogi felhatalmazása az UAV-ok lelövésére, ehelyett a rendőrségi bejelentésekre támaszkodnak. A kormány a minap törvényjavaslatot terjesztett elő ennek megváltoztatására, amelynek nyomán a haderő tagjai felléphetnének ezen eszközök ellen. John Healey védelmi miniszter szerint fokozni fogják a drónellenes technológiába történő beruházásokat is.

A BBC megjegyzi, nem csak a szigetországban, hanem a kontinens számos államában jelent gondot az ismeretlen légijárművek fölbukkanása. Különösen a polgári légiközlekedésben okoznak zavart ezek a berendezések - fogalmaznak. Zárásként hozzáteszik, Kaja Kallas, az EU külpolitikai főképviselője szerint a balti államoktól a Fekete-tengerig terjedő, illegális UAV-ok felderítésére és megsemmisítésére tervezett európai „drónfal” várhatóan 2027-ben kezdi meg működését.